英國軍情六處（MI6）新任處長 Blaise Metreweli 週一（15 日）指出，俄羅斯總統普丁正在拖延與烏克蘭的談判，同時對批評者採取從破壞行動到無人機騷擾機場等各種威嚇手段。

英國MI6警告普丁拖延烏克蘭和平談判！俄羅斯持續低強度威脅北約。

根據《路透》報導，Metreweli 在其首次公開演說中形容，俄羅斯仍然是一個「具侵略性、擴張性和修正主義」的威脅，並正試圖控制烏克蘭並騷擾北約成員國。

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普的特使於週一在柏林重啟會談。美方表示，雙方在結束衝突上取得了「大量進展」。

然而，Metreweli 對普丁是否真心追求和平持懷疑態度。她在倫敦 MI6 總部的演說中表示：「數十萬人喪生，死亡人數每天仍在增加，這令人心痛，都只因普丁對歷史的扭曲以及他對尊重的畸形追求。」

她指出，普丁正在拖延談判，並將戰爭成本轉嫁給俄羅斯自身民眾。Metreweli 強調，英國對烏克蘭的支持「持久不變」，並將持續對俄羅斯施加壓力。

普丁曾多次表示，他準備進行和平談判，但如果烏克蘭拒絕達成協議，俄羅斯軍隊將進一步推進，佔領更多烏克蘭領土。

Metreweli 指責俄羅斯採取「遊走在戰爭邊緣」的策略，包括攻擊關鍵基礎設施的網路攻擊、無人機騷擾機場與軍事基地、海上與地下的挑釁行動、縱火、破壞以及宣傳操作。

她指出：「輸出混亂是俄羅斯對國際事務策略的特徵而非缺陷，我們必須準備好，直到普丁被迫改變計算方式。」

俄羅斯則常否認涉及西方國家的無人機事件或網路攻擊，也否認對北約有任何攻擊計畫。自 2022 年入侵烏克蘭以來，北約持續向烏克蘭提供武器、情報及其他支援。