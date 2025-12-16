〈房產〉擺脫Q3單月窒息量 10月預售揭露量重登3000件大關 月增3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-16 17:42

房仲業者統計 10 月全台房市預售揭露資料，2025 年 10 月全台預售揭露件數重回 3000 件大關，擺脫第三季的單月不及 3000 件的窒息量，不過對比過去景氣欠佳時單月還有 4、5 千件的預售揭露量能，一手市場交易量能還是偏向低落，屬於個案表現市場。

全台房市預售案10月預售揭露量重登3000件大關 增3成，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從預售即時揭露以來的 52 個月來看，平均單月預售揭露量為 8100 件，一般景氣水準單月約 8000 件，景氣欠佳時一個月約 5000 件，景氣熱絡則單月會超過 1 萬件，不過今年第三季單月僅有 2700 件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈，不過觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。

統計顯示，今年 10 月預售揭露量達 3078 件，月增 32%，主要 9 月表現實在太冷清，導致基期甚低，10 月則出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少 41%，至於區域分布，交易量最大的新北市 10 月揭露 660 件，月增 4 成且年增 24%，可能與部分個案銷售順利帶動，桃園市 588 件，月增 5 成但年減幅度也達 59%，台中市剩下 366 件，月減 13% 且年減 6 成，台南市 267 件月增 6 成但年減 4 成，高雄市 238 件月增 49% 但年減 34%。