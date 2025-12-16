鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-16 19:44

由遠東新 (1402-TW) 旗下遠東資源開發執行建設並規劃與營運的台北板橋遠東通訊園區 (Tpark)，今 (16) 日正式取得 WiredScore Platinum 與 SmartScore Platinum 的雙全球最高級別認證，也使遠東通訊園區獲得雙白金榮譽的智慧科學園區。此一里程碑象徵園區在數位連線韌性、資通安全、智慧管理與永續治理等面向皆達到國際最嚴謹標準。

台北遠東通訊園區自開發初期即以永續為基礎、智慧科技為核心，採用多層次資通與物理基礎架構，打造能支援 AI 運算、雲端服務、半導體研發與金融科技應用的高度韌性環境。園區配置多迴路光纖、高備援系統與低延遲架構，使連線品質與運算能力符合跨國科技企業需求，並在認證過程中多項指標獲得最高等級肯定。

遠東資源開發資深副總經理尹淑芬指出，Tpark 近年來在智慧永續建築領域屢獲肯定，此次更成為亞太區第一座獲得 WiredScore 與 SmartScore 雙認證的園區，且一舉拿下白金級最高殊榮，展現園區追求卓越的決心。同時，也強化提供租戶永續、前瞻工作環境的承諾，讓園區價值被清楚看見。

WiredScore 與 SmartScore 為全球智慧建築領域最具權威性的兩大認證。WiredScore 著重於連線品質、容量、備援與資通安全，評估建築是否擁有符合國際級的數位韌性；SmartScore 則聚焦智慧系統整合成熟度、租戶使用體驗、資料治理透明度與永續績效。

WiredScore 北亞暨大洋洲區總監 Ed Jennings 表示，全球能同時取得 WiredScore 與 SmartScore 雙白金級認證的案例極為有限，僅有具開創性的頂尖開發案能達到此標準。

Ed Jennings 並指出，歐洲代表性案例包括，德國法蘭克福 ONE 大樓 ─爲中歐第一座以全方位整合的數位基礎建設取得雙白金級高樓建築；倫敦 The Hickman，以成熟的數位分身技術與永續導向智慧系統，成為全球首座 SmartScore 白金級建築；而馬德里 ArqBorea 爲西班牙第一個同時取得 WiredScore 與 SmartScore 白金級認證的專案。

Ed Jennings 強調，在這樣的全球布局中，台北遠東通訊園區的成就相當突出，不僅是亞洲第一座取得雙白金的園區，也是全球極少數能達此水準的智慧科學園區之一，充分展現其在數位連結、智慧創新與未來競爭力上的領導地位。

高力國際董事長暨董事總經理劉學龍表示，國際企業的選址標準正迅速改變，連線韌性、運算能力、資通安全與 ESG 資料透明度正成為核心要求。能取得雙白金認證的園區在全球市場具高度稀缺性，其基礎建設與智慧化能力已達科技產業「即刻投入」的實務門檻。他指出：「台北遠東通訊園區在資通、永續與智慧治理上的成熟度，已可與歐洲頂尖智慧園區並列，證明台灣具備承接國際科技投資的實力。