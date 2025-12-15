〈房產〉央行限貸令一年打趴中南部房價 六都漲跌幅最大兩區都在台南　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-15 12:42

台灣央行限貸令上路滿一年，房市熱錢退場，房仲業者根據實價資料統計，今年第三季六都平均房價和去年同期相較，雙北分別小增 1.3% 和 0.2%，其餘包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，且越往南盤整幅度越大，其中台中市從每坪均價 3 字頭回落至 2 字尾，另外跌幅最明顯的則是高雄市。

央行限貸令一年打趴中南部房價 六都漲跌幅最鉅兩區都在台南。(鉅亨網記者張欽發攝)

今年第三季高雄房市交易，每坪均價從 28.7 萬元下修至 26.2 萬元，年減約 2.5 萬元，減幅達 8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市，六都房價呈現「北穩南弱」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第三季以前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令去年 9 月底上路後至今逾一年，熱錢浪潮退，裸泳者逐漸浮現！尤其近年受科技題材發酵案量增、房價飛的南二都，在今年投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，「不追價、反殺價」的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度也因而更明顯。

反觀雙北雖同樣面對高房價與限貸壓力，但因具備就業機會集中、人口紅利與剛性需求穩定等因素，加上第三季北士科選址議題塵埃落定，不動產市場相對穩健，整體市場支撐力仍相對充足。

觀察六都 2025 年第三季各行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中東區、高雄鼓山區均有逾 1 成跌幅，台南北區跌幅更超過 20%，是六都下修最深的區域；然而，同期六都房價漲幅最高的行政區也在台南，仁德區每坪均價從 21.8 萬元，上揚至 26 萬元，漲幅近 20%，成為六都最抗跌的行政區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南房價出現兩區強弱分歧，主要是因購屋主力結構轉變，影響成交物件類型出現變化，北區屬於台南蛋黃核心，買氣長期以換屋族、置產族為主，不過在限貸令與房市景氣轉弱影響下，購屋族資金壓力明顯提高，有意卡位精華區的購屋族轉向性價比較佳的「低總高齡屋」，取代「高單價新屋」，因此平均房價明顯下降，在房價基期較高的區域，相對更明顯。