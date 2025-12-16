鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-16 13:22

「毛小孩」正式接班，成為台灣家庭最受歡迎新成員。住商機構觀察農業部、內政部數據，全台截至 11 月全台貓狗登記數達 20 萬 7,091 隻，不僅多過同時期新生兒達 10.8 萬隻，更是新生兒數量 2 倍以上。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台房價日漸高漲，尤其都會區寸土寸金，不少年輕家庭在高經濟壓力之下，選擇延後生育，或是轉而飼養寵物陪伴。

台中、新北及高雄市等三都，都是近年房市多頭的領頭羊，也是全台貓狗數與新生兒差距最大縣市。根據數據，台中市 1-11 月貓狗登記數比新生兒多了快 1 萬 7,622 隻，榮登全台「最寵毛孩」城市；至於新北市截至 11 月已有高達 2.95 萬隻的貓狗登記數，為全台第一，且貓狗數也高過新生兒數量達 1 萬 5,483 隻；另高雄市今年亦有 2 萬 6,230 隻貓狗登記，高過新生兒數量 1 萬 4,808 隻。

‌



住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年有科技園區利多，且重劃區開發熱絡，為疫情後房市多頭最明顯的縣市之一，但高房價之下，亦意味著高居住壓力，令當地年輕人傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託，使得台中成為名副其實的「毛小孩之都」。

賴志昶補充，至於新北市，受惠於台北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族進駐，惟近年房價亦日漸高不可攀，面對高經濟壓力，許多家庭的成員組成發生改變；而高雄市則有產業進駐議題，加諸區域大型建設亦不斷，房價漲勢兇猛，令區域家庭吃不消之下，亦相繼成為「寵物大戶」。