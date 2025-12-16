鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 14:16

歐盟執委會正準備在壓力之下，對歐盟原定於 2035 年實施的新燃油車禁令做出讓步，計畫允許最高達 10% 的非電動車輛繼續銷售。

面對汽車產業壓力 歐盟擬放寬2035年燃油車禁令(圖:shutterstock)

如果此舉獲得歐盟各國政府和歐洲議會的批准，這將是歐盟過去 5 年來，在綠色政策方面最重大的退縮。汽車製造商，例如福斯 (Volkswagen) 和飛雅特 (Fiat) 母公司 Stellantis，一直推動放寬目標和減少未達標的罰款。

然而，此舉引發了電動車產業的擔憂，他們警告這將破壞投資，並導致歐盟在轉向電動車的過程中，向中國讓出更多陣地。

Polestar 執行長 Michael Lohscheller 表示，從明確的 100% 零排放目標退回到 90%，不僅會傷害氣候，也會損害歐洲的競爭能力。

除了放寬燃油車禁令，歐盟執委會也可能提議為小型電動車設立新的監管類別，以降低稅收，並獲得達成二氧化碳排放目標的額外額度。額度可透過更可持續的生產方式來獲得，例如使用低碳鋼材製造車輛。