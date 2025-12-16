search icon



面對汽車產業壓力 歐盟擬放寬2035年燃油車禁令

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

歐盟執委會正準備在壓力之下，對歐盟原定於 2035 年實施的新燃油車禁令做出讓步，計畫允許最高達 10% 的非電動車輛繼續銷售。

cover image of news article
面對汽車產業壓力 歐盟擬放寬2035年燃油車禁令(圖:shutterstock)

這項決定是在德國、義大利以及歐洲汽車業的強大壓力下作出的。由於難以與特斯拉 (TSLA-US) 和中國電動車競爭，歐盟執行機構似乎同意了汽車製造商的要求，允許他們繼續銷售使用二氧化碳中性生質燃料或合成燃料的插電式混合動力車和增程型汽車。


如果此舉獲得歐盟各國政府和歐洲議會的批准，這將是歐盟過去 5 年來，在綠色政策方面最重大的退縮。汽車製造商，例如福斯 (Volkswagen) 和飛雅特 (Fiat) 母公司 Stellantis，一直推動放寬目標和減少未達標的罰款。

然而，此舉引發了電動車產業的擔憂，他們警告這將破壞投資，並導致歐盟在轉向電動車的過程中，向中國讓出更多陣地。

Polestar 執行長 Michael Lohscheller 表示，從明確的 100% 零排放目標退回到 90%，不僅會傷害氣候，也會損害歐洲的競爭能力。

除了放寬燃油車禁令，歐盟執委會也可能提議為小型電動車設立新的監管類別，以降低稅收，並獲得達成二氧化碳排放目標的額外額度。額度可透過更可持續的生產方式來獲得，例如使用低碳鋼材製造車輛。

此外，執委會也計畫提升電動車在企業車隊中的占比，企業車隊約占歐洲新車銷量的六成。汽車業則希望採取激勵措施，而非強制性目標。


油車歐盟德國電動汽車混合動力車零排放

