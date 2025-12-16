search icon



中國30幾萬打「骨折」瑪莎拉蒂被一搶而空 銷售直言：不建議買

鉅亨網編譯鍾詠翔

「跑車皇后」、義大利超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂打「骨折」促銷受到追捧。

cover image of news article
「跑車皇后」、義大利超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂打「骨折」促銷受到追捧。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，近日上海一家大型瑪莎拉蒂經銷商管理人員許昕表示，「（人民幣，下同）30 多萬的 Grecale 格雷嘉賣得『飛』起來。」許昕表示，降價後純電版 Grecale 格雷嘉落地價不到 40 萬元，總體折扣非常大。


今年下半年以來，瑪莎拉蒂迎來多輪大降價，主要集中在 Grecale 格雷嘉這款車型。官方訊息顯示，瑪莎拉蒂 Grecale 格雷嘉的指導價為 65.08～103.88 萬元；優惠後裸車價降為 38.88 萬元，起售價低了超 26 萬元，相當於打了六折。 

純電版 Grecale 格雷嘉的折扣力度更大，官方指導價為 89.88 萬元，降價後裸車價格只要 35.88 萬，大降價 54 萬元，相當於打了四折。

據《北京商報》報導，在售的 Grecale 格雷嘉等車型大幅度降價清庫存。北京一家瑪莎拉蒂經銷商證實，低配版 Grecale 格雷嘉全中國已售罄。

另據《浙江經視》報導，山東一家瑪莎拉蒂 4S 店一位銷售人員坦言，事實上，瑪莎拉蒂只生產了這一批純電版 Grecale 格雷嘉，一直壓著庫存沒賣完，之後很可能不會再生產。銷售人員不建議客戶買純電版，因為保有量小，萬一以後出現問題，維修會很麻煩，配件很難找。

一位接近瑪莎拉蒂的知情人士表示，此前受新冠肺炎疫情影響，這批進口車晚了整整一年半才在中國市場賣，與後面的新款車型上市時間重疊了。對廠家而言，快速去庫存是營銷策略的當務之急，所以罕見大降價。

近幾年瑪莎拉蒂在華銷量表現疲軟。乘聯會的數據顯示，瑪莎拉蒂在華銷量巔峰出現在 2017 年，達到 1.44 萬輛。2024 年銷量為 1,228 輛，下滑 71%。

財報顯示，2025 年第三季瑪莎拉蒂全球出貨量 1,800 台，較一年前減少 14.3%。乘聯會公布的最新數據顯示，今年 9 月瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 83 台，較去年同期下滑 5%；今年 1～9 月瑪莎拉蒂的中國進口銷量為 1,023 台，下降 3%。


