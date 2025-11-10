鉅亨網新聞中心 2025-11-10 09:50

美國聯合包裹運送服務公司 (UPS-US) 一架 MD-11F 貨機 4 日墜毀，造成 14 人喪命，美國聯邦航空總署（FAA）下令該機型全部停飛受檢。

UPS貨機墜毀釀14死 美國下令所有MD-11停飛受檢。（圖：REUTERS/TPG）

UPS 貨機在起飛過程中左側 1 顆引擎和用來吊掛引擎的掛架脫落，導致飛機無法安全飛行和著陸；調查人員透露，駕駛艙當時響起了警報，UPS 的 3 名機師試圖重新掌控飛機，但仍然無法挽回墜毀的命運。

失事的飛機製造於 1991 年，由麥道公司生產，該公司之後在 1997 年被併入波音。波音 (BA-US) 公司指出，已建議所有相關業者停飛 MD-11。

UPS 與聯邦快遞 (FDX-US) 已宣布停飛旗下共 50 餘架 MD-11 貨機，等待進一步檢驗結果。作為全球最大的兩家貨運航空公司，FedEx 和 UPS 分別擁有 28 架和 27 架 MD-11 貨機，各占公司貨機總數的 4% 和 9%。

美國聯邦航空總署 9 日發布緊急指令，「禁止繼續飛行，直到這款飛機經過檢查並執行所有可應用的除錯措施」，這項緊急指令適用於 MD-11 和 MD-11F。