〈紐約匯市〉美元小跌 市場預測日央本周升息

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 06:00

美元周一 (15 日) 小幅走低，本周央行決策與美國重要經濟數據密集公布，市場試圖從中判斷聯準會 (Fed) 短期政策走向。市場普遍預期日本央行 (BoJ) 將於周五升息，這讓日元相對具備優勢。若美國明年初浮現降息預期，美元支撐力道可能進一步減弱。

美元周一(15日)小幅走低(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 小跌 0.09%，報 98.318。

美元兌日元下跌 0.31%，至 1 美元兌 155.345 日元。

高盛由 Alexandra Kanter 領軍的分析師在投資人報告中指出，「我們的經濟學家已將日本央行在 12 月升息納入基本情境預測。」

報告指出：「央行的政策指引將成為短期走勢的關鍵，而近期有報導顯示，日本央行可能降低對中性利率預測的重視程度。」

消息人士向《路透》表示，日本央行很可能維持持續升息的承諾，但會強調升息步調將取決於經濟對每次升息的反應。

本週還有多家央行將公布利率決策，包括英國央行 (BoE) 與歐洲央行 (ECB)。

市場幾乎已完全反映英國央行降息的預期，因通膨終於出現放緩跡象。歐洲央行則預料將維持利率不變。

交易員已開始揣測，歐洲央行可能在 2026 年啟動升息。

英鎊兌美元下跌 0.12%，至 1.33645 美元，回吐先前漲幅。歐元兌美元在震盪交易中小升 0.06%，至 1.174775 美元，連續第四個交易日走高。

澳洲聯邦銀行外匯策略師 Joseph Capurso 表示，「就英國央行而言，這將是一次非常有意思的會議，我認為這將是一次達到精確平衡的降息決定。」「風險在於，本周公布的通膨數據，可能會削弱市場對後續降息的定價。」

英國薪資成長數據將於周二公布，消費者通膨數據則於周三出爐。

美國數據成市場焦點

因政府關門而延宕的一系列美國經濟數據，將於本周陸續公布，投資人可望一窺全球最大經濟體的最新狀況。其中，11 月就業報告將於周二發布，通膨數據則在周四出爐。

聯準會上周在意見分歧下宣布降息，但主席鮑爾 (Jerome Powell) 釋出訊號，短期內進一步降息的可能性不高。

聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 周一表示，目前高於目標的通膨並未反映真正的供需結構，實際推升價格的動能已更接近央行 2% 的通膨目標，並強調「價格現在再次趨於穩定」。

Moneycorp Americas 交易與結構型產品主管 Eugene Epstein 指出，「真正的問題在於，本周公布的延宕數據，是否會徹底改變目前的市場主軸。」

「目前美國與多數 G10 國家在 2026 年央行利率政策上，彷彿夜航中擦身而過的兩艘船。美國關注的是聯準會還要等多久才會再次降息，而幾乎所有其他已開發市場，關注的則是央行什麼時候才會開始升息。」

瑞典央行 (Riksbank) 與挪威央行 (Norges Bank) 預料在本周政策會議中將維持利率不變。

瑞典克朗兌美元上漲 0.48%，至 9.3009；美元兌挪威克朗則上漲 0.34%，至 10.1582。

截至台灣時間周二 (16 日) 約 6:00 價格: