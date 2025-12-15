鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 18:40

長期以來，諸如匈牙利元福林 (forint) 這類貨幣，一直被視為新興市場 (EM) 的小眾。但自美國總統川普 1 月就職以來，福林的交易量已成長超過一倍，尤其是在他宣布「解放日」全面進口關稅政策之後，交易員對福林的興趣更是與日俱增。

持續14年的新興市場貨幣周期改變？川普似乎真的帶來改變

交易員、策略師和避險基金表示，這些新興市場貨幣交易量的成長並非曇花一現，他們正活躍在日交易量近 10 兆美元的全球外匯市場。

福林兌美元匯率今年走強約 20%，有望創下近四分之一個世紀的最佳年度表現，成為 2025 年頂尖的新興貨幣之一。

整體而言，MSCI 新興市場貨幣指數在 7 月創下新高，預計今年將錄得超過 6% 的漲幅，將是 2017 年以來表現最好的一年。

這一趨勢的關鍵驅動力來自美元的波動和疲軟。美元經歷了上半年自 1970 年代初以來最大的跌幅 (損失近 11%)。分析師普遍預期，由於交易員定價聯準會明年將進行兩次降息，美元可能進一步走弱。

摩根大通專家指出，持續了 14 年的 EM 貨幣熊市周期，很可能已隨著美元周期的轉變而結束。

投資者正將資金從美國資產多元化分散，將注意力轉向南非和匈牙利等開發中國家的價值。墨西哥披索和巴西雷亞爾同樣表現出色，這得益於審慎的央行政策和高利率，如巴西的利率達到了 20 年高點 15%。

在波動性趨穩的環境下，套利交易的增加也為 EM 貨幣帶來了額外的上漲動力。

對於大型銀行而言，EM 貨幣交易帶來了豐厚的利潤。數據顯示，在前九個月，EM 貨幣交易為全球前 25 大銀行帶來了近 400 億美元的收入，這比 G10 貨幣的收入 (190 億美元) 高出兩倍多。

然而，風險仍需警惕。國際貨幣基金 (IMF) 警告，全球近半數的外匯交易量集中於一小部分大型銀行，這使得市場面臨這些銀行在壓力時期縮減活動的風險。