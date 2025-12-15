連續提了六年！陸中央經濟工作會議定調2026年經濟「拚內需」 將延續國補、減消費限制

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-15 07:00

2025 年中央經濟工作會議在 12 月 10 日至 11 日在北京舉行，為 2026 年經濟工作劃出重點，會議明確提出「堅持內需主導，建立強大國內市場」，並將其置於 2026 年八大重點任務之首，釋放出強烈政策信號。這一表述較往年顯著升級，標誌著中國經濟發展模式正加速轉向以內需為核心動力的新階段。

連六年！陸中央經濟工作會議定調2026年經濟「拚內需」 將延續國補、減消費限制（圖：Shutterstock）

內需在中國經濟格局的地位持續攀升。自 2020 年起，中央經濟工作會議連六年聚焦內需議題。從最初的「戰略支點」到如今的「主導力量」，政策表述的演變反映出內需功能的根本性轉變。

‌



2022 年會議將恢復消費列為優先事項，隔年首次提出「國內大循環建立在內需主動力基礎上」，今年則進一步明確「使內需成為拉動經濟增長的主要動力」。這種遞進式部署表明，內需已從宏觀調控的輔助工具，躍升為驅動經濟高品質發展的核心引擎。

會議針對「讓居民敢消費、願消費」推出系統性解決方案。一方面著力「有錢花」，提出制定城鄉居民增收計劃，透過優化收入分配結構、完善社會保障體系提升居民消費能力；另一方面聚焦「願意花」，強調擴大優質商品和服務供給，清理消費領域不合理限制措施。

中央財辦副主任韓文秀在隨後的中國經濟年會上透露，將給予地方更多自主空間落實消費品以舊換新和新產品推廣 (下稱「兩新」)，重點釋放服務消費潛力。

消費擴容提質的關鍵在於供需適配。目前服務消費有明顯的供給弱項，以養老服務為例，2023 年中國每千名老人僅擁有 24 張註冊養老床位，低於美日，且現有床位使用率不足 50%，反映出服務品質與需求錯配的問題。

因此，今年中國中央經濟工作會議明確推動商品消費升級與服務供給補短板雙管齊下，特別是在老年用品、智慧網聯汽車、消費電子等兆級潛力領域加大政策支持。

「兩新」政策將成為 2026 年擴內需的重要抓手。今年中央財政已下達 3000 億元 (人民幣，下同) 超長期特別國債支持消費品以舊換新，帶動今年前三季社會消費品零售總額年增 4.5%，消費對經濟成長貢獻率達 53.5%。

中國工信部等六部門最新文件提出，2027 年將培育 3 個兆級消費領域及 10 個千億級消費熱點。

分析人士預測，2026 年「國補」政策可望延續並向重點領域擴圍，透過精準對接市場需求進一步活化消費潛能。

專家指出，「堅持內需主導」的策略定位與「十五五」規劃緊密銜接。此規劃強調以惠民生促消費、以投資育人才，透過供需良性互動增強經濟韌性。