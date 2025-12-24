半年來最強！央行、財政部多措並舉強力支撐 韓元兌美元勁揚1.6%
韓元兌美元 (USDKRW) 今 (24) 日在亞洲匯市午盤強漲 1.6%，為半年來最大漲幅。先前韓國當局表示，韓元過度疲軟不可取，外匯市場很快就會看到政府的「堅定決心」。韓元兌美元匯率週二 (23 日) 曾走貶至 1484.65，接近 2009 年全球金融危機以來的最低水準。
南韓央行 (BOK) 和財政部今日表示，過去兩周已多次召開會議，討論韓元近期走軟問題。財政部還宣布一系列新稅收措施以幫助穩定外匯市場，而韓國國民年金公團 (NPS) 據悉已啟動「戰略性」外匯對沖操作。
紐約梅隆銀行市場策略師 Wee Khoon Chong 表示，南韓當局最新舉措是「強有力的平滑操作」，無疑表明嘗試讓供應失衡恢復正常化。
南韓財政部表示，將推出一項針對回流投資帳戶的新稅收優惠計畫，鼓勵海外投資資本回歸國內市場，並將支持主要券商推出面向散戶的外匯遠期產品。
一位 BOK 官員也說，為因應韓元貶值，NPS 開始實施新的戰略性外匯對沖措施，而非展期現有對沖相關交易。市場認為，此舉意味著 BOK 對沖操作將比戰術性對沖更具連貫性。
隨著韓元兌美元逼近 1500 這一重要心理關口，南韓政府多措並舉支撐韓元匯率。據悉，NPS 已拋售美元以支撐本幣，南韓券商則決定暫停海外股票的新行銷活動。韓元自 6 月底以來貶值近 8%，同期表現居亞洲貨幣末位。
儘管半導體出口強勁，但外資大規模撤離、本地投資人海外投資以及圍繞增加對美投資的擔憂，都讓韓元的下行壓力加劇。
