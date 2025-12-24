鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-24 13:37

韓元兌美元 (USDKRW) 今 (24) 日在亞洲匯市午盤強漲 1.6%，為半年來最大漲幅。先前韓國當局表示，韓元過度疲軟不可取，外匯市場很快就會看到政府的「堅定決心」。韓元兌美元匯率週二 (23 日) 曾走貶至 1484.65，接近 2009 年全球金融危機以來的最低水準。

半年來最強！央行、財政部多措並舉強力支撐 韓元兌美元勁揚1.6%（圖：Shutterstock）

南韓央行 (BOK) 和財政部今日表示，過去兩周已多次召開會議，討論韓元近期走軟問題。財政部還宣布一系列新稅收措施以幫助穩定外匯市場，而韓國國民年金公團 (NPS) 據悉已啟動「戰略性」外匯對沖操作。

紐約梅隆銀行市場策略師 Wee Khoon Chong 表示，南韓當局最新舉措是「強有力的平滑操作」，無疑表明嘗試讓供應失衡恢復正常化。

南韓財政部表示，將推出一項針對回流投資帳戶的新稅收優惠計畫，鼓勵海外投資資本回歸國內市場，並將支持主要券商推出面向散戶的外匯遠期產品。

一位 BOK 官員也說，為因應韓元貶值，NPS 開始實施新的戰略性外匯對沖措施，而非展期現有對沖相關交易。市場認為，此舉意味著 BOK 對沖操作將比戰術性對沖更具連貫性。