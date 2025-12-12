鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 09:00

微軟消費人工智慧主管 Mustafa Suleyman 周四 (11 日) 公開承諾，若其主導開發的超級智慧系統對人類構成潛在威脅，將立即終止研發進程。

這位曾參與創立谷歌 DeepMind 的科技高層強調，微軟正致力於打造「與人類利益完全契合」的 AI 技術，並認為這種主動設置安全紅線的立場在當前行業中具有開創性意義。

Suleyman 做出最新表態之際，適逢微軟近期在 AI 領域進行戰略升級。去年 10 月，微軟與 O​​penAI 達成新協議，打破了先前對自身開發通用人工智慧 (AGI) 的限制條款，獲得獨立研發超級智慧系統的權利。

Suleyman 透露，微軟為此付出了長期投入，不僅為 OpenAI 建造專用資料中心，更放棄了對 AGI 技術的優先開發權。現今隨著合作模式調整，微軟得以聯合軟銀、甲骨文等企業擴大算力基礎設施，正式開啟自主超級智慧研發。

上月，Suleyman 主導成立 MAI 超級智慧團隊，明確將科技應用聚焦於醫療診斷、教育優化等實際場景，而非追求抽象概念化的超級智慧，首期目標是在醫療診斷領域實現超越人類專家的精準判斷，同時提升臨床決策中的規劃與預測能力。此舉被視為微軟應對 AI 倫理爭議的重要舉措，Suleyman 特別強調道：「我們不會不計成本、無限制地推進超級智能開發。」

儘管微軟高調佈局，目前技術仍存明顯侷限。Suleyman 坦言，類似 Copilot 的消費級 AI 助理尚未達到理想狀態，其智慧代理功能仍需持續優化。他舉例稱，當 AI 真正發揮效能時「堪稱神奇」，但目前距滿足企業與消費者的高階需求仍有差距。

值得關注的是，微軟透過收購 Inflection AI、引進谷歌及 Anthropic 模型等方式，正逐步降低對單一合作夥伴的依賴，目前仍持有 OpenAI 約 1350 億美元的重組股權。