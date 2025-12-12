鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-12 03:39

根據《CNBC》周四 (11 日) 報導，馬斯克 (Elon Musk) 證實 SpaceX 將於 2026 年上市的報導，稱其「準確」。

科技媒體 Ars Technica 記者 Eric Berger 的文章分析了為何現在是馬斯克太空事業 IPO 的好時機，並指出 AI 的崛起和太空資料中心的機會在這項決策中扮演重要角色。

馬斯克在社群平台 X 上回應 Berger 的文章時寫道:「一如往常，Eric 是準確的。」

上周多家媒體報導 SpaceX 正尋求在 2026 年上市，包含《The Information》和《華爾街日報》都報導了 IPO 的可能性，以及一項新的股份出售案將公司估值定在約 8,000 億美元。《彭博》本周則表示，該公司正尋求在 2026 年 IPO，並希望籌資超過 300 億美元。

馬斯克否認估值數字

周末期間，馬斯克在 X 上表示，8,000 億美元估值的報導「不準確」，並說明他的公司從 NASA 獲得多少收入。

他寫道：「雖然我對 NASA 有很深的感情，但他們明年只會占我們收入不到 5%。商業 Starlink 是我們收入的最大來源。有些人說 SpaceX 從 NASA 獲得『補貼』，這絕對是錯的。」

Isaacman 有望成 NASA 署長

進入 2026 年，馬斯克似乎將在政府太空計畫中獲得強大盟友。

Jared Isaacman 曾在 2021 年和 2024 年自掏腰包數百萬美元，領導兩次 SpaceX 私人太空飛行。現在，他可能成為下任 NASA 署長，此前，他已於周一通過委員會投票，將進入參議院全體表決確認階段。

SpaceX 是 NASA 的重要承包商，但被川普指派暫管太空計畫的運輸部長達菲 (Sean Duffy) 批評馬斯克的太空事業在 Artemis 登月計畫上進度落後，該計畫已多次延誤。馬斯克在 X 上回擊，指控他「試圖扼殺 NASA」。

川普今年夏天在與馬斯克發生衝突後撤回 Isaacman 提名，並將太空計畫交由達菲管理。川普當時表示，Isaacman 與馬斯克的關係構成利益衝突。