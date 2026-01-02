鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 08:30

德勤最新報告指出，儘管面臨地緣政治緊張與美國「對等關稅」政策壓力，2025 年全球 IPO 市場仍顯現韌性，其中香港交易所以 2863 億港元融資總額強勢登頂全球，這項成績得益於年內 8 檔超大型新股上市，其中 4 檔躋身全球十大 IPO 榜單。

紐交所則憑一家液化天然氣出口商的上市專案排名第四，該新股為今年全球第十大 IPO，上海證交所排名第五，而深圳證券交易所則排名第八。

2025 年中國 A 股市場延續高成長態勢，全年 114 家企業登陸資本市場，融資額達 1296 億元。政策支持成為核心驅動力；「新國九條」與資本市場「1+N」系列政策顯著提升市場吸引力。能源資源與科技企業成為融資主力軍，推動單筆融資規模大幅擴大。

上交所主機板以 432 億元融資額領先各板塊，全年總融資額突破 800 億元；深交所則以 48 家新上市公司數量居首。值得關注的是，創業板 IPO 數量預計達 19 家，北交所新增 24 家企業融資 69 億元。

德勤華東區合夥人胡科說：「在監管趨嚴背景下，前五大新股平均融資規模提升，印證優質企業供給充足，市場基礎穩固。」

展望 2026 年，A 股市場將在流動性改善中穩定擴張。AI 與「十五五」規劃重點產業將成為資本寵兒，監管機構將更注重企業技術先進性與國家戰略契合度。

胡科預測，AI、新能源、商業航太等領域企業將獲得上市融資優勢。

香港市場更迎來爆發期。在中國企業龍頭赴港上市便利化、國際資金回流等因素助推下，2026 年融資額可望突破 3000 億港元，衝擊歷史新高。

德勤香港主管合夥人謝明輝指出多重利多因素，像是美國降息預期、中國企業出海浪潮、硬科技扶持政策，加上港交所改革紅利，將吸引超大型 IPO、A+H 股、生物科技及 AI 企業紛至沓來。目前逾 300 宗上市申請儲備，預估全年約 160 檔新股可期，其中 7 檔融資額有望超過百億港元。

在陸港兩地市場繁榮背後，制度改革持續發力。A 股透過提升審核品質引導資本精準灌溉策略產業，港股則推動同股不同權規則修訂、優化新股定價機制，並與東南亞交易所加強合作。

謝明輝說：「必須提升雙重上市製度，建立海外企業專屬通道。」