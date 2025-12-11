鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-11 09:41

美國聯準會 (Fed) 周三 (10 日) 如期降息 1 碼至 3.5%-3.75% 區間，繼 9 月 17 日、10 月 29 日降息後今年第三次降息，Fed 稱未來將依需求購入短期美債，以長期維持準備金供應的充裕狀態。

專家認為，本次利率會議釋放多重訊號。一方面，反對降息的投票委員增至兩人，顯示內部對進一步寬鬆的分歧加劇；另一方面，Fed 主席鮑爾表態偏鴿，強調將根據經濟數據決定利率，未設定固定路徑，點陣圖維持 2026-2027 年各降息一次的指引，較 9 月呈現邊際寬鬆傾向。

‌



多家中國券商機構今 (11) 日稍早也發布最新研究報告分析，中金公司認為下月可能按兵不動，下次降息也許在 3 月，華泰證券跟國聯民生等機構則認為未來恐暫停降息，2026 年上半年將維持觀望態度。

中金公司指出，Fed 一如預期降息 1 碼，但反對降息官員增至兩人，顯示進一步降息的門檻正在抬高，且鮑爾的聲明並不強硬，加上 Fed 宣布將啟動短期國庫券 (T-bills) 購買操作，幫助緩和市場擔憂。展望未來，鑑於經濟與就業仍面臨下行壓力，Fed 明年有望繼續降息，但考慮到通膨黏性猶存，降息節奏趨於放緩。

華泰證券指出，考量到就業市場將逐步改善，Fed 未來或將暫停降息。往前來看，該券商維持先前觀點，Fed 可能在 2026 上半年整體採取觀望態度，到了 6 月新主席上任後再降息 1 至 2 次。

國聯民生宏觀研報表示，與市場預期相反的是，無論是鮑爾還是 Fed 點陣圖等並未展現出更明顯「鷹」派傾向。鮑爾宣布重新購買短債，且延續先前降息論調，而點陣圖相較 9 月也呈現一定的「鴿」派分佈。