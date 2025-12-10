鉅亨研報 2025-12-10 17:11

本次聯準會 FOMC 關注重點

CME FedWatch 工具顯示，市場預期本次減息 25 個基點的機率高達 87.6%，維持不變僅 12.4%。儘管本次 FOMC 降息看似版上釘釘，但這意味著降息利多已被市場充分消化，標普 500 等美股指數仍在高位震盪，目前市場關注點已從「是否降息」轉向「鮑爾的表態」與「未來政策路徑」若鮑威爾偏鴿，明年減息預期將升溫，資產價格有望續創新高；若偏鷹，市場可能短線震盪，資金流向防禦型資產。，同時也須留意可能出現鷹派反對票，需關注聲明中反對意見的數量與立場。

關注聯準會對近期就業數據疲軟的看法

美國近期失業率持續攀升，新增就業機會已低於維持勞動市場平衡的水準，整體就業環境明顯轉弱。由於政府停擺，官方非農就業報告延後公布，聯準會只能依賴民間機構數據和《褐皮書》企業回饋，結果也都反映出企業招募意願減弱。勞動市場的脆弱態勢，讓聯準會在貨幣政策上更偏向「風險控管」思維，雖然減息腳步可能會更保守，但仍不排除持續寬鬆的可能性。

明年降息路徑以及對各項資產的影響

明年全球央行政策都偏向降息，然而以目前以美國聯準會利率點陣圖來看，顯示 2026 年仍有美國仍有降息預期，未來美國聯準會將與全球主要央行形成明顯分化。對美元來說，全球央行轉鷹，聯準會維持鴿派，美元貶值壓力加大，2026 年美元指數可能續跌。對美債來說，全球長債收益率上升，期限溢價重建，美債利率受邊際壓力利差可能擴大。對美股來說，美股短期受益於寬鬆，但若全球資金回流高利率地區，資產輪動加快，波動性提升。