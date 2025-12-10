澤倫斯基：烏克蘭可在90天內舉行戰時選舉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-10 08:18

烏克蘭總統澤倫斯基周二（9 日）表示，如果美國等盟友能確保烏克蘭選舉安全，他準備在三個月內舉行戰時選舉。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖：Shutterstock）

澤倫斯基說，如果安全條件能夠得到保證，戰時選舉可在未來 60 至 90 天內舉行。他將要求國會著手制定在戰時戒嚴狀態下舉行選舉所需的相關立法。

當天稍早前，澤倫斯基在回應美國總統川普的呼籲時表示，烏方願舉行選舉。川普周二稍早在接受採訪時說，儘管烏克蘭戰爭持續，烏克蘭仍應舉行選舉。

川普提到：「他們已經很久沒有選舉了，你知道，他們總是談論民主，但事情發展到某個階段，這就不再是民主了。」

澤倫斯基的總統任期已於 2024 年 5 月屆滿，但他以戒嚴為由，拒絕啟動總統選舉進程。