鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-10 04:00

據《路透社》報導，立陶宛政府周二（9 日）宣布，由於來自白俄羅斯的「走私氣球」對立陶宛公共安全構成威脅，立陶宛已進入緊急狀態。

立陶宛控白俄羅斯放任走私氣球，宣布進入緊急狀態。（圖：Shutterstock）

立陶宛內政部長弗拉迪斯拉夫 · 孔德拉托維奇周二在政府會議上說：「宣布進入緊急狀態，不僅是因為民航中斷，也是出於國家安全利益。」

‌



他表示，立陶宛政府將請求議會授權軍隊在緊急狀態期間與警察和邊防部隊協同行動，以偵測越境氣球。

如果立陶宛議會同意，軍隊將獲准有限制地進入某一地區，攔截和檢查車輛，檢查人員、證件和隨身物品，並拘留抵抗檢查或涉嫌犯罪人員。

孔德拉托維奇稱，立陶宛檢察機關已對氣球展開調查，情報機關將提供氣球與白俄羅斯政府存在關聯的資料，「沒有跡象表明白俄羅斯正在阻止使用氣球的人，這是他們發動『混合攻擊』的證據之一。」

立陶宛國防部長羅伯塔斯 · 考納斯表示，緊急狀態將持續到立陶宛政府取消為止。

根據立陶宛政府的說法，自今年 10 月以來，來自白俄羅斯的氣球對立陶宛民航構成威脅，導致維爾紐斯國際機場累計關閉超過 60 個小時，影響了 350 多個航班和約 5.1 萬名乘客。

立陶宛指責白俄羅斯政府放任走私者使用氣象氣球「跨境運送香煙」，干擾空中交通。