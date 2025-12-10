〈美股盤後〉Fed召開決策會議 標普近乎持平 小摩拖累道瓊

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-10 05:50

標普 500 指數週二 (9 日) 收盤相對持平，投資人在聯準會利率決議前保持觀望氣氛。聯準會當天啟動為期兩天的政策會議，市場普遍預期將於週三宣布今年第三次降息，但部分官員近期對連續寬鬆表達疑慮，使這次決議成為近年來最具爭議的會議之一。

Fed召開決策會議 標普近乎持平 小摩拖累道瓊(圖：REUTERS/TPG)

受摩根大通狂瀉拖累，道瓊指數週二收跌 178 點，標普收低約 0.1%，那斯達克綜合指數下滑 0.1%。

‌



根據 CME FedWatch 工具，市場預估聯準會將基於 3.75% 至 4% 目標區間進一步降息的機率約為 89%。

降息預期也推動羅素 2000 指數在週二盤中創下歷史新高。小型企業的借貸成本更依賴市場利率，因此降息能帶來更大助益，而較低的利率也可能讓經濟成長擴散至更多產業。

受創紀錄政府停擺衝擊，美國近期經濟數據取得不易，使官員更為謹慎。最新數據顯示，截至 11 月 22 日的四週內，美國私人就業增加了 4,750 人。美國 10 月 JOLTs 職位空缺僅小幅增加 12,000 個至 767 萬個。外界預期，FOMC 可能藉此淡化市場對明年再次降息的期待。

美股週二 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 179.03 點，或 0.38%，收 47,560.29 點。

那斯達克指數上漲 30.5824 點，或 0.13%，收 23,576.486 點。

S&P 500 指數下跌 6 點，或 0.09%，收 6,840.51 點。

費城半導體指數下跌 2.704 點，或 0.04%%，收 7,372.512 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 36.80 點，或 0.22%，收 16,627.64 點。

標普 11 大板塊漲跌不一，能源、消費必需與資訊科技板塊收高 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 1.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.45%。

台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.51%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.46%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.17%。

企業新聞

摩根大通 (JPM-US) 狂瀉逾 4% 至每股 300.51 美元，此前該公司警告，由於信用卡領域的競爭和對人工智慧的投資推動公司支出增加，該行成本將在 2026 年上升。

美國總統川普週一宣布將允許出口輝達 H200 晶片到中國，條件是銷售額 25% 將支付給美國政府。不過，輝達 (NVDA-US) 週二仍小幅收低 0.31% 至每股 184.97 美元。英國《金融時報》引述消息人士稱，中國政府將限制中企取得和使用 H200 晶片。

微軟 (MSFT-US) 走升 0.20% 至每股 492.02 美元，微軟週二宣布在印度投入 175 億美元，用於人工智慧與雲端投資，也是該公司目前為止在亞洲最大投資。

家得寶 (HD-US) 走弱 1.33% 至每股 345.27 美元，家得寶發布明年謹慎初步業績指引，這表明這家家居裝修零售商並不預期房地產市場會在短期內出現反彈。

DRAM 價格飆升提振美光 (MU-US) 獲利前景，匯豐銀行給予美光「買入」評級。 美光週二勁揚 2.23% 至每股 252.42 美元。

能源股也呈現上升趨勢，其中埃克森美孚公司 (XOM-US) 彈升 1.96% 至每股 118.25 美元，此前該公司上調了其 2024 年至 2030 年期間的盈利和現金流預期。

華爾街分析

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出：「很難從這份 JOLTs 報告讀出太多訊息；職缺優於預期在鷹派上似乎有助推力 (也是殖利率在數據公布後上行的原因)，但裁員速度也同步上升。」

利率期貨顯示，市場目前預期週三將降息 1 碼，並在 2026 年再降息兩次，預期較近期明顯收斂。

The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 指出，市場高度關注聯準會是否會釋出「鷹派式降息」訊號，即宣布降息但同時暗示後續可能暫停。

Fundstrat 分析師 Tom Lee 甚至認為，若聯準會釋出過度鷹派訊號，白宮不排除提前公布鮑爾接任人選的可能性。他認為此舉將有助市場重新調整預期。