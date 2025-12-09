鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-09 06:10

美國總統川普週一 (8 日) 盤後宣布，美國將允許科技巨頭輝達向中國及其他國家的獲准客戶運送 H200 晶片，換取銷售額 25% 的分成，同時確保維持美國的國家安全，受此利多消息激勵，輝達盤後股價漲超 2%。

川普週一在自家媒體 Truth Social 貼文中宣布，已同意輝達 (NVDA-US) 向中國及其他國家的獲准客戶出口 H200 AI 晶片，並稱此安排將以繳付銷售額 25% 的方式回饋美方。

他強調，此政策兼顧美國國家安全與產業利益，將支持美國製造業與就業，同時維持美國在人工智慧領域的領先地位。

川普也透露，中國領導人習近平已「正面回應」這項提議。

(圖片：川普 Truth Social 貼文)

截稿前，商務部與輝達發言人在川普貼文發布後皆未立即置評

輝達執行長黃仁勳近日白宮遊說戰告捷

輝達執行長黃仁勳上週赴國會與參議院銀行委員會閉門會議後，美國國會議員已排除一項旨在限制輝達向中國及其他非盟友國家出口 AI 晶片的提案，使輝達在華府的遊說行動再度取得關鍵進展。

這項名為「保障國家人工智慧存取和創新法案」(GAIN AI 法案) 的提案原先主張，包含輝達與 AMD 在內的晶片製造商，必須在對中國及其他武器禁運國家銷售高效能 AI 晶片之前，優先滿足美國境內客戶的需求。

國會議員先前試圖將該法案納入預定於本月 5 日公布的年度國防政策法案中。然而，最新動向顯示，該提案最終並未被列入相關立法內容，代表其推動進程暫時停滯。這一結果被視為輝達成功化解出口限制壓力的重要一步。

黃仁勳在眾議院議長強生辦公室外受訪時表示，此行主要是「回答有關 AI 的問題」。他稍後形容未將該案納入國防法案的決定「明智」，並指出此法案甚至比他同樣反對的「AI 擴散法案」對美國造成更大傷害。

黃仁勳上週會見川普後受訪時表示，自己與川普討論了出口管制，但不願透露細節；即便美國放寬出口限制，他也不確定中國是否會接受 H200 晶片，因為中國客戶可能無法接受進一步降規的產品。