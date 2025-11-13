鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-13 16:10

香港恒生科技指數今 (13) 日午後由跌轉漲，其中早盤跌近 2% 的阿里巴巴(09988-HK) 直線拉升，一度漲近 6%%，因外媒最新報導指出，該公司正準備在未來幾個月內對其主要行動端 AI 應用程式進行重大改版，使其更接近 OpenAI 的 ChatGPT。這是阿里在追趕競爭對手並最終從個人用戶中實現獲利的重要一步。

劍指ChatGPT！傳阿里巴巴阿秘密啟動「千問」專案打造個人AI助手 午後股價直線飆近6%（圖：Shutterstock）

根據不願具名的知情人士透露，阿里擬先針對現有的 iOS 和 Android 版「通義」應用程式進行更新，並將其更名為「通義千問 (Qwen)」，並在隨後幾個月內逐步將該應用程式加入「智慧體」功能，以支援包括淘寶在內的購物場景，最終目標是讓「Qwen」成為一個功能完整的 AI 智能體，這是全球 AI 產業共同追求的核心方向。阿里也打算推出海外版本，推動全球化佈局。

另據《澎湃新聞》與《金十數據》等陸媒報導，據了解，阿里巴巴過去數月從內部抽調上百名工程師秘密辦公，此次改造也是執行長吳詠銘 9 月提到的追加 AI 投資計畫的一部分。在杭州總部園區，已有兩層辦公大樓被劃為該計畫的專屬區域。面向全球市場的國際版千問 APP 也正在同步研發，將藉助 Qwen 模型的海外影響力與 ChatGPT 直接爭奪海外用戶。

報導指出，這是阿里巴巴年初公佈 3800 億人民幣投入 AI 基礎設施之後，阿里 AI 戰略的另一個重要佈局。先前，阿里重兵一直放在企業端 AI 市場，透過阿里雲向各行各業提供模型 API 服務。

今年 9 月，吳詠銘曾表示打算推出新一代 AI 模型和「全端式」AI 技術，展現自身在 AI 服務與底層基礎設施如晶片兩方面的雄心。

「Qwen」的升級是阿里巴巴迄今為止，在面向消費者業務中探索獲利模式的最大舉措之一。這家電商巨頭正加入新創公司 Minimax 與字節跳動等對手陣營，不斷推出更先進的 AI 模型，力圖在性能上超越 OpenAI 和 DeepSeek 等行業領導者。

阿里 Qwen 大模型的研發始於三年前，目前已成為全球排名第一的開源大模型。最新的 Qwen3-Max 發佈於今年 9 月，是通義千問家族中最大、最強的基礎模型，模型預訓練資料量達 36T tokens，總參數破兆，包括指令和推理大版本。目前，Qwen 系列模型的全球下載量已突破 6 億次。

此前，Airbnb 也曾表示，該公司正「大量依賴 Qwen」，因其比 OpenAI 模型更快更好。輝達執行長黃仁勳也表示，Qwen 已佔據全球開源模式的大部分市場，並持續擴大市佔率。

不過，對許多公司而言，AI 獲利模式仍主要集中在面向資金實力雄厚的企業客戶，而非較不習慣為線上服務付費的一般消費者。在用戶普及度上，「Qwen」落後於字節跳動的「豆包」和騰訊的「元寶」。透過將 AI 能力融入購物場景，阿里也許希望能藉助在電商領域的傳統優勢吸引更多用戶。

阿里目前不僅經營「通義」消費者應用程式，也提供 iOS 和 Android 版的「Qwen Chat」，但後者功能較為有限。

知情人士透露，阿里打算將這些應用程式的介面與體驗統一，使「Qwen」成為用戶首選的核心入口。

據悉，改版後的「Qwen」應用程式暫時仍將免費開放，但透過累積用戶基礎，阿里巴巴未來可望在面向消費者的服務中實現收費。

除獲利之外，為行動用戶打造一站式 AI 平台，也有助於提升品牌在競爭激烈市場中的影響力。