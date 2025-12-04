首款AI眼鏡Livis上市！理想成首家參戰「百鏡大戰」車廠 專家：開啟理想下個十年的豪賭

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-04 11:00

理想汽車 (02015-HK)(LI-US)周三 (3 日) 正式發售旗下首款 AI 眼鏡 Livis，成為首家投身產業「百鏡大戰」的汽車企業，而 Livis 定價 1999 元 (人民幣，下同) 起，享國補後還能再減 300 元，這一價格低於小米和阿里巴巴的同類產品。

理想成首家參戰「百鏡大戰」車廠 專家：開啟理想下個十年的豪賭（圖擷自理想汽車官方微博）

《界面新聞》報導，對於剛在第三季財報中由​​盈轉虧、毛利率承壓的理想來說，涉足 AI 眼鏡領域並非不務正業，而是充滿風險的策略轉型。理想試圖跳脫電動車參數內捲的同質化競爭，以 AI 眼鏡為切入點，為未來十年的發展開闢全新道路。

在上周第三季財報電話會議上，李想提出理想汽車要成為一家具身智能企業，認為汽車不僅能作為交通工具，還能成為物理世界的具身智能產品，承擔出行之外的生活助理與空間服務角色。

李想將機器人分為具身機器人和人形機器人，具身機器人是賦予常用工具「眼睛、腦、心臟」等感知與決策能力，實現原生形態的智能化，而 AI 眼鏡正是這種邏輯下的「穿戴機器人」。

作為理想汽車在穿戴式領域首款產品，Livis 避開了業界對擴增實境 (AR) 顯示的追逐，專注於音訊與視覺感知。理想高級副總裁范皓宇表示，第一代 Livis 的首要目標是解決 AI 眼鏡領域「重量、續航與性能」的不可能三角。

官方資料顯示，這款眼鏡重 36 克，比小米 AI 眼鏡輕 4 克，是目前業界最輕的，續航力可達 18.8 小時，能滿足日常拍攝、錄音等功能，還配備了首個無線充電眼鏡盒。

理想對 AI 眼鏡有三代規劃，第一代聚焦整合度等，第二代將加入 AR，最終版本將成為獨立穿戴機器人。

汽車公司更關注眼鏡在車控場景的效率提升，Livis 能將手機端 7-8 秒的車控動作壓縮到約 800 毫秒響應，車主配戴還可享受獨立於車機的車內音訊體驗。Livis 開放式音場音質清晰、外洩度低，適合長時間配戴，錄音功能成為許多使用者的日常習慣。

今年理想汽車成立了相關二級部門，選擇眼鏡作為首個具身智慧硬件，是考慮到使用者接受度和應用普適性。

在 AI 浪潮中，產業競爭重點從大模型參數轉向如何將模型能力轉化為商業價值和使用者體驗。眼鏡被視為可能取代手機或成為高頻入口的設備，全球已進入「百鏡大戰」，但目前多數產品停留在硬體參數內捲和功能堆砌上，缺乏場景生態挖掘。

專家指出，理想汽車缺乏智慧手機這項核心運算中樞，Livis 脫離駕駛場景後的功能體驗面臨挑戰，但理想汽車認為，重要的是做好基座模型能力和對應技能，而非追求「殺手級應用」。儘管手機廠商入局有研發等優勢，但也存在體系慣性。