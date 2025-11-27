鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 16:00

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)旗下千問周四 (27 日) 首次走出螢幕，搭載千問的夸克 AI 眼鏡正式發布，為用戶帶來全新的互動體驗，標誌著 AI 技術正式進入物理世界。

夸克AI眼鏡S1今正式發佈 搭載阿里千問 融合支付寶、高德地圖等應用生態(圖取自阿里巴巴微博)

在硬體配置上，夸克 AI 眼鏡 S1 盡顯優勢。它搭載雙旗艦晶片，能確保千問迅速回應用戶需求，產品採用雙光機雙眼顯示方案，亮度高達 4000 nits，即便在戶外強光下，千問的互動訊息也能清晰呈現，能很好地應對導航、翻譯等高頻使用場景。

拍攝功能十分強大，可實現 0.6 秒極速抓拍、3K 錄影，超分超幀後還能輸出 4K 影片。業界首創的 Super Raw 暗光增強技術，將手機級影像能力引入智慧眼鏡，配合雙重防手震系統，大幅提升暗光環境下的拍攝畫質與穩定性，讓千問在夜間、運動等複雜環境中，也能穩定取得高品質畫面，為後續的辨識、理解與內容創作奠定基礎。

在音訊互動方面，產品配備五個麥克風陣列加骨傳導，能更精準地拾取人聲、過濾環境噪音，即使在地鐵、街頭等嘈雜場景下，用戶也能自然地與千問對話。

業界首創的雙電池可換電設計，保證了千問能長時間在線上待命。

此外，鼻托、耳彎等部位的仿生設計，以及一體成型的配鏡方案，前後 1:1 的均衡配重，讓使用者可全天候舒適配戴。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘曾指出，AI 最大想像力在於接管數位世界、改變物理世界。

作為「第一視角」的頭部設備，AI 眼鏡如同人的另一雙眼睛、耳朵和「第二個大腦」，有望成為下一代人機互動的感官中樞。

此外，夸克 AI 眼鏡中的千問 AI 助手已深度融合支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里生態核心場景，打造專屬的操作體驗。

S1 還會與 QQ 音樂、網易雲音樂、航班管家等夥伴合作，持續豐富使用場景。夸克 AI 眼鏡產品負責人晉顯透露，未來產品也將支援 MCP 協議，打造開發者生態。

阿里巴巴集團副總裁吳嘉今日在發表會上也描繪未來場景，若在 S1 中加入眼動、心率、血氧等感測器，經用戶授權，千問就能提供更科學的健康服務，帶來更主動的 AI 體驗。