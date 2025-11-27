search icon



夸克AI眼鏡S1今正式發佈 搭載阿里千問 融合支付寶、高德地圖等應用生態

鉅亨網編譯陳韋廷

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)旗下千問周四 (27 日) 首次走出螢幕，搭載千問的夸克 AI 眼鏡正式發布，為用戶帶來全新的互動體驗，標誌著 AI 技術正式進入物理世界。

cover image of news article
夸克AI眼鏡S1今正式發佈 搭載阿里千問 融合支付寶、高德地圖等應用生態(圖取自阿里巴巴微博)

在硬體配置上，夸克 AI 眼鏡 S1 盡顯優勢。它搭載雙旗艦晶片，能確保千問迅速回應用戶需求，產品採用雙光機雙眼顯示方案，亮度高達 4000 nits，即便在戶外強光下，千問的互動訊息也能清晰呈現，能很好地應對導航、翻譯等高頻使用場景。


拍攝功能十分強大，可實現 0.6 秒極速抓拍、3K 錄影，超分超幀後還能輸出 4K 影片。業界首創的 Super Raw 暗光增強技術，將手機級影像能力引入智慧眼鏡，配合雙重防手震系統，大幅提升暗光環境下的拍攝畫質與穩定性，讓千問在夜間、運動等複雜環境中，也能穩定取得高品質畫面，為後續的辨識、理解與內容創作奠定基礎。

在音訊互動方面，產品配備五個麥克風陣列加骨傳導，能更精準地拾取人聲、過濾環境噪音，即使在地鐵、街頭等嘈雜場景下，用戶也能自然地與千問對話。

業界首創的雙電池可換電設計，保證了千問能長時間在線上待命。

此外，鼻托、耳彎等部位的仿生設計，以及一體成型的配鏡方案，前後 1:1 的均衡配重，讓使用者可全天候舒適配戴。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘曾指出，AI 最大想像力在於接管數位世界、改變物理世界。

作為「第一視角」的頭部設備，AI 眼鏡如同人的另一雙眼睛、耳朵和「第二個大腦」，有望成為下一代人機互動的感官中樞。

此外，夸克 AI 眼鏡中的千問 AI 助手已深度融合支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里生態核心場景，打造專屬的操作體驗。

S1 還會與 QQ 音樂、網易雲音樂、航班管家等夥伴合作，持續豐富使用場景。夸克 AI 眼鏡產品負責人晉顯透露，未來產品也將支援 MCP 協議，打造開發者生態。

阿里巴巴集團副總裁吳嘉今日在發表會上也描繪未來場景，若在 S1 中加入眼動、心率、血氧等感測器，經用戶授權，千問就能提供更科學的健康服務，帶來更主動的 AI 體驗。

吳嘉也表示，未來每一副眼鏡都會是 AI 眼鏡，夸克 AI 眼鏡是目前市面上綜合體驗最好的產品，隨著千問的進化，它會越來越好用。


