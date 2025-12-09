鉅亨網新聞中心 2025-12-09 14:20

以 AI 眼鏡為核心的「百鏡大戰」正在全球範圍內上演。這場由平台巨頭主導的戰役，其背後驅動力並非單純的硬體參數比拼，而是對於「下一代交互入口」的集體焦慮與生態豪賭，決勝關鍵在於能否成功建構垂直場景的服務循環，以及對物理世界數據的掌控權。

谷歌、阿里為何搶賣AI眼鏡？盯上的是「世界數據」這筆大生意。(圖:shutterstock)

AI 眼鏡賽局已非昔日少數極客的試驗場。谷歌 Glass 計畫重啟、阿里巴巴在短短一個月內連發 6 款新品、理想汽車也跨界入場，巨頭們的一窩蜂搶進與「機海戰術」重現，讓這場競爭迅速從邊緣試水演變為全面開戰。

‌



儘管市場預計全球 AI 眼鏡市場規模將在 2025 年達到 42 億美元，年增率高達 67.2%，但資本的狂熱與消費者仍在觀望之間形成了鮮明對比。真正的問題是，AI 眼鏡究竟是人機互動的必然進化，還是又一次被過度炒作的概念泡沫？

觀察當前主要玩家的佈局，可歸納為三類：以阿里、Google、Meta 為代表的平台型巨頭，其邏輯是生態延伸與防禦，力圖將龐大數位帝國的服務無縫銜接到使用者第一視角；以華為、小米為代表的手機廠商，則擅長軟硬協同，在柔性螢幕和全場景感知上構築優勢；還有如 Rokid 等垂直技術融合派，透過「AI+AR」在工業巡檢、跨語言會議等專業領域建立壁壘。

巨頭的入局思路各有側重。例如，阿里巴巴的夸克 AI 眼鏡 S1 採取強勢切入消費級市場，起售價壓低至人民幣 2000 元以下，並深度整合了通義千問大模型、支付寶、高德導航等核心生態資源，意圖將線上生態與線下觸點徹底打通。而理想汽車的 Livis 眼鏡則偏向汽車場景，支援遠端控車等功能，打造人車一體的體驗。

然而，這場在 2025 年上半年催生了至少 40 款新產品的硬體狂潮，並未帶來銷售的爆發式增長。核心原因在於，現階段 AI 助手、識物、聽歌、拍照等功能高度同質化，市場仍處於使用者習慣與品牌認知的培養期。

大廠廣撒網的佈局，恰恰折射出他們普遍的焦慮：競爭的核心早已不再是硬體參數本身，而是後續的生態服務與用戶黏性。

AI 眼鏡的升溫，是輕量化終端大模型突破、成本下降與場景結合的結果。其演進路徑與智慧手錶市場有著深刻的鏡像關係，但面臨的挑戰更為嚴峻。

智慧手錶成功確立了腕上入口的價值，以健康與運動數據切入用戶生活。AI 眼鏡則志在更高維度，以「全天候佩戴、無感化互動」的潛力，試圖成為覆蓋視覺與空間的情境智慧終端。這意味著 AI 眼鏡將從第一視角採集真實世界的連續畫面、環境音與互動意圖，數據維度從心率步數升級至實體時空。

巨頭們下注的底層邏輯，正是對下一代交互入口的生態卡位，以及對物理世界數據的極致渴望。對阿里、Google 而言，AI 眼鏡是其龐大數位帝國版圖中，能全天候附著於使用者、實現無感互動的最後一塊硬體拼圖。

阿里巴巴將千問 App 定位為「阿里 AI C 端心智符號」，集結精銳成立獨立項目組，目的就是打造一個能承載並串聯電商、本地生活等所有核心業務的超級 AI 入口。同時，眼鏡作為唯一能第一視角感知使用者所處環境的設備，將成為採集多維連續資料的終極感測器，為訓練理解並互動物理世界的「世界模型」提供最關鍵的現實數據燃料。

當生態戰與數據戰疊加，競爭焦點就徹底轉移到了軟體、生態與使用者體驗。未來的決勝關鍵在於能否將眼鏡無縫嵌入一個剛需、高頻的服務循環。純硬體廠商如果無法建構獨特生態價值將舉步維艱。

此外，產品本身的短板，如佩戴舒適度、短暫的續航（目前主流僅 4-6 小時）、散熱與隱私安全，都可能成為致命傷。使用者不會為一個宏大的生態構想而忍受糟糕的產品體驗。因此，只有那些願意忍受前期虧損、持續迭代產品、耐心培育場景的玩家，才可能在這場持久戰中走到最後。