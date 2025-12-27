追趕SpaceX！中國放寬可重複火箭企業IPO門檻

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-27 04:17

根據《路透》周五（26 日）報導，上海證交所宣布，開發可重複使用商業火箭的中國企業可透過科創板 IPO 快速通道上市，豁免部分財務要求，北京正設法縮小與美國在太空能力上的差距。

中國正加速發展可重複使用火箭技術，上海證交所開放相關企業快速上市通道。

新指引以今年六月發布的規定為基礎，當時已放寬未獲利創新企業在科創板上市的門檻。快速通道豁免中國火箭企業的獲利能力與最低營收門檻要求，改為要求達成關鍵技術里程碑，包括使用可重複使用火箭技術成功完成一次軌道發射。

SpaceX 幾乎壟斷技術

馬斯克旗下的 SpaceX 目前幾乎壟斷這項技術，其火箭是目前唯一能定期發射並用於將衛星送入軌道的可重複使用火箭機型。美國目前在火箭第一級或助推器發射後的返回、回收與重複使用能力上占據主導地位。

本月稍早，中國領先民營火箭企業藍箭航天（LandSpace）成為首家進行完整可重複使用火箭測試的中國企業，發射新型朱雀三號火箭，展現追趕 SpaceX 的企圖心。

儘管此次發射未能完成回收助推器的關鍵步驟，但大批中國國有與民營業者目前正競相測試發射自家的可重複使用火箭。

藍箭航天瞄準 2026 年中成功回收

藍箭航天已表示，希望在 2026 年中朱雀三號第二次發射時展示成功的火箭回收。但該公司也指出，火箭開發資本密集的特性意味著，若希望與 SpaceX 競爭，將需要進入中國資本市場。

上海證交所的規則並未要求火箭企業必須成功回收火箭，只要求使用可重複使用火箭技術將衛星送入軌道，而藍箭航天本月的發射已達成這項要求。

根據立即生效的新指引，執行國家任務或參與國家主導重大太空計畫的企業將獲得優先支持，凸顯商業發射活動與中國更廣泛戰略目標的緊密結合。