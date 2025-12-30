鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 13:30

中國資本市場今 (30) 日迎來歷史性時刻，英矽智能、林清軒、迅策科技等 6 家企業集體登陸港股，強一股份、譽帆科技等 3 家公司同步在 A 股掛牌，9 支新股開盤全線飄紅，英矽智能市值突破 193 億港元，強一股份 A 股市值超 323 億元，為全年資本市場畫下濃墨重彩的句點。

此次上市 9 家企業中，最年長者已走過 26 載春秋，1999 年創立的美聯股份，憑藉預製鋼結構建築技術躋身業界前三名，去年營收突破 15 億元，2003 年誕生的林清軒則在創辦人孫來春帶領下押注山茶花精華油賽道，創下累計銷售 4500 萬瓶的紀錄，連 11 年蟬聯中國面部精華油銷售冠軍。

硬科技軍團同樣耀眼。由「大疆教父」李澤湘孵化的臥安機器人，融合 AI 技術打造家庭機器人系統，不足半月便為高瓴創投貢獻雙 IPO 戰績。清華系創業家劉志堅創立的迅策科技，專注為資管機構建置即時數據平台，獲騰訊、KKR 等巨頭超 21 億元注資。半導體探針卡供應商強一股份則吸引華為哈伯、豐年資本等機構加持，成為中國國產晶片產業鏈關鍵拼圖。

這場資本盛宴背後，是創投機構長達數年的耐心守候。英矽智能作為 AI 製藥標竿，上市前已完成 E 輪融資，華平投資擔任最大股東，紅杉中國、高瓴、沙烏地阿美等組成豪華投資陣營，啟明創投更在早期扮演關鍵角色，不僅領投 B 輪，也協助引進藥廠高階主管完善團隊架構。

高瓴成為今日最大贏家，其投資的英矽智能與英矽智能同日登陸港股。高瓴創投主管合夥人李良說：「我們關注的不只是 AI 概念，而是技術解決產業痛點的真實能力。」

這種產業視角同樣體現在消費投資領域，啟承資本在 2024 年發掘林清軒成長潛力，助後者實現「一年再造一個林清軒」的業績飛躍。

今日 9 家企業同天上市並非偶然，背後是資本市場的系統性回溫。今年上半年，中國證監會推出科創板「1+6」新政，創業板啟用第三套上市標準，IPO 審核效率顯著提升。根據 Wind 數據，新政後滬深北三市受理的 244 家企業中，180 家為新規受益者。

港股市場復甦更為強勁。港交所全年 IPO 融資額躍居全球之冠，截至 12 月 19 日達 2746 億港元，較 2024 年成長 214%，其中政策組合拳功不可沒。

今年 5 月，中國證監會鼓勵優質企業境外上市，港交所同步推出「科企專線」，當月上市企業數量達 10 家，超過前三月總和。寧德時代、恆瑞醫藥等龍頭企業的千億級 IPO，更彰顯國際資本對中國資產的信心。

從上市企業構成可見資本流向之變。生醫領域，英矽智能的 AI 藥物發現平台手握 20 餘項臨床資產；智慧製造賽道，五一視界藉數位孿生技術涵蓋智慧城市全場景；半導體產業鏈，強一股份的探針卡填補國產空白。這些企業共同勾勒出新質生產力的資本圖譜。

根據德勤預測，2026 年港股融資額可望突破 3000 億港元，目前排隊上市企業已超過 300 家。

市場火熱之際，監管層也關注 IPO 申報品質隱憂。港股監理聯合發聲強調審核標準，A 股亦加強對「突擊入股」的穿透核查。某投行董事總經理指出，資本狂歡需要有基本面支撐，2026 年分化將更加明顯。