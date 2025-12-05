世界黃金協會最新研判：2026年國際金價再漲30%
鉅亨網編譯鍾詠翔
世界黃金協會（WGC）周四（4 日）發布的報告顯示，今年黃金的表現亮眼，不斷刷新歷史紀錄，以當前價位計算，2026 年黃金價格有望再上漲 15% 至 30%。
由美國關稅政策和地緣政治緊張局勢帶動，投資者紛紛湧向黃金這一傳統避險資產，金價今年迄今已累計上漲約 60%。各國央行購金及其利率政策變化，也深刻影響今年金價走勢。
展望 2026 年，金市前景依然受地緣經濟不確定性影響。如果當前環境保持不變，金價可能會在區間內波動，因為其走勢大體反映宏觀經濟的共識預期。然而，參考今年的表現，2026 年很可能繼續帶來意外。
如果經濟增長放緩、利率進一步下行，金價可能會溫和走高。在全球風險上升、經濟出現更嚴重下行的情境下，黃金的表現可能會更強勁。
WGC 在報告中指出：「美債殖利率下行、地緣政治風險高漲，以及顯著增強的避險需求，將為黃金帶來極為強勁的順風。在這一情景下，金價有望從當前位置再上漲 15% 到 30%。」
WGC 預計，投資需求——尤其是通過黃金 ETF 配置，將在未來繼續扮演關鍵驅動力，抵消珠寶及科技行業需求疲軟的影響。
數據顯示，全球黃金 ETF 截至 11 月底年內淨流入 770 億美元，增持逾 700 噸。WGC 說：「若起點回溯至 2024 年 5 月，全球 ETF 合計黃金持倉也增加約 850 噸。相比此前數輪黃金牛市同期規模，這一增量不到一半，意味著仍有充足增長空間。」
