世界黃金協會最新研判：2026年國際金價再漲30%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 04:31

世界黃金協會（WGC）周四（4 日）發布的報告顯示，今年黃金的表現亮眼，不斷刷新歷史紀錄，以當前價位計算，2026 年黃金價格有望再上漲 15% 至 30%。

世界黃金協會說2026年國際金價有望再漲30%。（圖：Shutterstock）

展望 2026 年，金市前景依然受地緣經濟不確定性影響。如果當前環境保持不變，金價可能會在區間內波動，因為其走勢大體反映宏觀經濟的共識預期。然而，參考今年的表現，2026 年很可能繼續帶來意外。

WGC 在報告中指出：「美債殖利率下行、地緣政治風險高漲，以及顯著增強的避險需求，將為黃金帶來極為強勁的順風。在這一情景下，金價有望從當前位置再上漲 15% 到 30%。」

WGC 預計，投資需求——尤其是通過黃金 ETF 配置，將在未來繼續扮演關鍵驅動力，抵消珠寶及科技行業需求疲軟的影響。