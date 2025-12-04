貝萊德：AI明年續熱 但市場將顛簸、恐再現上月急跌

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-04 21:21

據《路透》周四 (4 日) 報導，全球最大資產管理公司貝萊德認為，AI 在 2026 年仍將是市場主流，但投機交易和槓桿操作增加，投資人恐將面臨 11 月的急跌風險。

貝萊德警告，市場擁擠與高槓桿將讓AI股走勢震盪。(圖:Reuters/TPG)

貝萊德歐非中東地區基本面股票投資長 Helen Jewell 周四表示，AI 相關投資回報會繼續成長，但市場對產業估值和前景會有質疑聲浪，股市因此會保持波動。

「AI 成長回報會繼續向上嗎？會的，因為有大把現金的企業正投入驚人的資本支出。」Jewell 在倫敦一場會議上對《路透》說。

「但這段路會走得顛簸嗎？也是肯定的。」她表示。

上月，市場擔心 AI 企業為了搶建資料中心而過度支出，美股出現數月來最大回檔。避險基金目前的槓桿水準接近歷史新高，一旦資產價格下跌，它們得賣出部位換現金應付放款機構要求，恐引發快速而劇烈的短期賣壓。

Jewell 說，她正加碼歐洲能源和電力基礎設施類股，像是西門子能源，因為 AI 熱潮和資料中心建設潮帶動渦輪機、電網技術和清潔能源需求。