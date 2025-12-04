貝萊德：AI明年續熱 但市場將顛簸、恐再現上月急跌
鉅亨網編譯王貞懿
據《路透》周四 (4 日) 報導，全球最大資產管理公司貝萊德認為，AI 在 2026 年仍將是市場主流，但投機交易和槓桿操作增加，投資人恐將面臨 11 月的急跌風險。
貝萊德歐非中東地區基本面股票投資長 Helen Jewell 周四表示，AI 相關投資回報會繼續成長，但市場對產業估值和前景會有質疑聲浪，股市因此會保持波動。
「AI 成長回報會繼續向上嗎？會的，因為有大把現金的企業正投入驚人的資本支出。」Jewell 在倫敦一場會議上對《路透》說。
「但這段路會走得顛簸嗎？也是肯定的。」她表示。
上月，市場擔心 AI 企業為了搶建資料中心而過度支出，美股出現數月來最大回檔。避險基金目前的槓桿水準接近歷史新高，一旦資產價格下跌，它們得賣出部位換現金應付放款機構要求，恐引發快速而劇烈的短期賣壓。
Jewell 說，她正加碼歐洲能源和電力基礎設施類股，像是西門子能源，因為 AI 熱潮和資料中心建設潮帶動渦輪機、電網技術和清潔能源需求。
Jewell 在另一場討論中表示，貝萊德仍看好國防股，但不像年初那麼積極了。歐洲航太與國防股 11 月跌了 8%，是 2024 年 6 月來最大跌幅，市場揣測烏俄可能達成和平協議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高盛示警：美股多空拉鋸 新一代交易員只見過多頭恐成隱憂
- 美銀最保守！預測明年美股僅漲4% 唱衰程度遠勝同業
- 海外投資者淨買入美股創下歷史新高 AI熱潮成關鍵驅動力
- 亞馬遜斥資150億美元 印第安納州蓋資料中心
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇