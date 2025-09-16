鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 06:00

當前美國經濟正面臨物價上漲、就業成長停滯與股市持續走高的矛盾局面，多重警示訊號令民眾聯想到 1970 年代的停滯性通膨危機。當時，通膨預期失控引發全球央行激進升息，最終導致經濟衰退與新興市場長期低迷。儘管美國經濟尚未正式陷入此一危機，但最新數據顯示這一風險已迫在眉睫。

比衰退更可怕！經濟學家警告：美國正滑向停滯性通膨深淵​（圖：Shutterstock）

今年春季，川普政府宣布新一輪關稅政策後，初期經濟數據一度展現韌性，就業人數穩定成長，通膨率回落至 2.3%，創 2021 年來新低，但這種表面穩定很快就被打破。

最新數據顯示，美國 5 月和 6 月非農就業數據大幅下修 25.8 萬個，7 月和 8 月雖略有回升，但整體就業成長趨勢較年初顯著放緩，且 8 月通膨年率反彈至 2.9%，為今年最高水準。

經濟學家指出，白宮兩項關鍵政策正將美國經濟推向停滯性通膨邊緣。移民限制政策導致勞動供給萎縮，企業招募成本攀升，而關稅的價格傳導效應逐漸顯現，企業正透過漲價將成本轉嫁給消費者。

哥倫比亞大學商學院經濟學家 Brett House 表示，今年初經濟學家普遍預期經濟穩健增長且通膨下行，但白宮政策的反覆無常徹底扭轉這一樂觀前景，「成長預期被大幅下調，通膨預期卻被推高」。

布朗大學學者 Sebnem Kalemli-Ozcan 警告，停滯性通膨進程雖緩慢但確實正在醞釀。企業當前正觀望需求回升時機，一旦消費復甦，關稅成本將加速轉移到終端消費者。

高盛分析指出，美國消費者已承擔約 22% 的關稅成本，若政策持續，這一比例可能攀升至 67%，耶魯預算實驗室也估計關稅恐導致至少 65 萬美國人陷入貧困。

與此同時，聯準會 (Fed) 面臨兩難，傳統貨幣政策本可在通膨與失業之間尋求平衡，但在停滯性通膨環境下，兩者同步惡化將嚴重壓縮政策空間。

儘管投資人期待降息緩解壓力，但物價若持續上漲且就業持續走弱，經濟將陷入更嚴峻境地。

Kalemli-Ozcan 指出，停滯性通膨最殘酷之處在於，失業率攀升與求職難度加劇的雙重打擊。

面對質疑，川普政府呼籲對關稅影響保持耐心，並聲稱經濟數據遭「操縱」。川普上月說：「真實數字一年後才會顯現，屆時你們將看到前所未有的就業數據。」