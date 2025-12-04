鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-04 10:00

科技媒體《Windows Report》報導，微軟 (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 接受 Axel Springer 執行長 Mathias Döpfner 訪問時坦言，微軟龐大的企業規模已成為其在 AI 競賽中的「巨大劣勢」。

微軟執行長反思巨擘困境：規模成AI競賽「巨大劣勢」 呼籲企業心態轉型（圖：Shutterstock）

Nadella 透露，他利用周末研究新創公司運作模式，試圖破解小團隊高效創新密碼。他指出，新創公司通常由科學家、工程師和基礎設施專家組成主幹團隊，成員圍坐「一張小桌子」就能完成從創意到落地的全過程，決策瞬間可成，而微軟內部部門領導眾多、層級結構複雜，產品開發需層層審批，響應速度遠不及新創公司。

他並強調，為了在 AI 時代生存，大型組織必須從「自以為是」轉向「求知若渴」，管理者要有「空杯心態」，主動忘卻過往成功經驗，否則曾經的護城河可能成為桎梏。

Nadella 也指出，同理心和情緒智商是 AI 時代不可或缺的軟實力。