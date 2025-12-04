AI引爆需求！WSTS：2026年全球半導體營收逼近1兆美元 成長最猛類別是「它」
鉅亨網編譯陳韋廷
世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 周二 (2 日) 發布全球半導體市場最新預測，2025 年全球半導體營收料將年增 22.5%，達到 7720 億美元，2026 年將進一步成長 26.3%，逼近 1 兆美元大關，達到 9750 億美元，不過 2027 年跟 2028 年成長趨緩。
WSTS 分析指出，今年成長主要源自於 AI 應用和資料中心基礎設施的強勁需求，拉動邏輯晶片和儲存晶片需求上升，其中邏輯晶片營收預計年增 37.1%，是增幅最大的類別，記憶體晶片營收年增 27.8% 緊隨其後，感測器、微處理器、類比晶片、光電子元件營收也均有不同程度成長，而受到汽車領域需求疲軟影響，分立元件營收則年減 0.4%。
從區域來看，今年僅日本營收年減 4.1%，美洲地區成長 29.1%，亞太地區成長 24.9%，歐洲小幅成長 5.6%。展望 2026 年，所有地區都將成長，美國成長最顯著，預計達 34.4%，亞太地區為 24.9%，歐洲與日本年增幅約 1%。
此外，WSTS 今年 6 月曾預估今年全球市場規模為 7009 億美元，年增 11.2%，並預測 2026 年將成長 8.5% 至 7607 億美元。
另據美國半導體產業協會上月公布的數據顯示，今年第三季全球半導體銷售額達 2084 億美元，季增 15.8%，主要得益於各類半導體產品需求增加，亞太和美洲地區銷售額推動年增速。
SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 此前曾說：「今年第三季全球晶片銷售額持續成長，成長率顯著超過第二季度。市場成長主要得益於包括記憶體和邏輯晶片在內的各類半導體產品需求的增加，而亞太地區和美洲地區銷售額則推動年增幅度。」
