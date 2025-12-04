鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-04 08:00

世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 周二 (2 日) 發布全球半導體市場最新預測，2025 年全球半導體營收料將年增 22.5%，達到 7720 億美元，2026 年將進一步成長 26.3%，逼近 1 兆美元大關，達到 9750 億美元，不過 2027 年跟 2028 年成長趨緩。

AI引爆需求！WSTS：2026年全球半導體營收逼近1兆美元 成長最猛類別是「它」（圖：Shutterstock）

WSTS 分析指出，今年成長主要源自於 AI 應用和資料中心基礎設施的強勁需求，拉動邏輯晶片和儲存晶片需求上升，其中邏輯晶片營收預計年增 37.1%，是增幅最大的類別，記憶體晶片營收年增 27.8% 緊隨其後，感測器、微處理器、類比晶片、光電子元件營收也均有不同程度成長，而受到汽車領域需求疲軟影響，分立元件營收則年減 0.4%。

從區域來看，今年僅日本營收年減 4.1%，美洲地區成長 29.1%，亞太地區成長 24.9%，歐洲小幅成長 5.6%。展望 2026 年，所有地區都將成長，美國成長最顯著，預計達 34.4%，亞太地區為 24.9%，歐洲與日本年增幅約 1%。

此外，WSTS 今年 6 月曾預估今年全球市場規模為 7009 億美元，年增 11.2%，並預測 2026 年將成長 8.5% 至 7607 億美元。

另據美國半導體產業協會上月公布的數據顯示，今年第三季全球半導體銷售額達 2084 億美元，季增 15.8%，主要得益於各類半導體產品需求增加，亞太和美洲地區銷售額推動年增速。