鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-24 20:00

在即將結束的 2025 年，美股表現強勁，標普 500 指數截至周一 (22 日) 已上漲約 17%。然而，有三個關鍵部門的表現超越了大盤指數：資訊科技 (IT)、通訊服務和工業。機構預期，由於這些部門的增長動力 (特別是人工智慧的龐大投資和持續的國防支出) 預計將持續到 2026 年，它們很可能在明年繼續扮演市場領頭羊的角色。

美股2025年表現最好的3大產業 明年是否還將主宰市場？(圖:shutterstock)

資訊科技：AI 推動的驚人增長

‌



資訊科技部門在 2025 年領先群雄，截至 12 月 22 日上漲了 24.9%。該部門的增長主要受惠於人工智慧 (AI) 支出。

「七巨頭」股票是主要推動力量。其中，全球市值最大的公司輝達 (NVDA-US) 股價飆升 36.8%，而微軟 (MSFT-US) 上漲 15%，蘋果 (AAPL-US) 也貢獻了 8.1% 的漲幅。此外，多個半導體製造商也推高了 IT 部門，包括 AMD(AMD-US) 上漲 78%，博通 (AVGO-US) 47%，以及美光科技 (MU-US) 暴漲 229%。這些公司皆被視為 AI 概念股。

展望 2026 年，AI 的龐大投資預計將持續。投資銀行高盛預測，超大規模 AI 服務供應商的資本支出，將從 2022 年至 2024 年的 4,850 億美元，暴增近兩倍，達到 2025 年至 2027 年間的 1.4 兆美元。因此，IT 部門很可能繼續跑贏其他標普 500 部門。

通訊服務：雲端運算需求持續飆升

通訊服務部門在 2025 年攀升了 20.5%。該部門的優異表現主要歸功於其兩大公司，同時也是全球最大型超大規模服務供應商的 Alphabet(GOOGL-US) 股價飆升近 64% 和 Meta Platforms(META-US) 上漲 13%。

市場預計，對這些公司提供的運算能力的需求將在未來幾年內急劇增加。McKinsey 預測，到 2030 年，全球數據中心容量需求將增加兩倍，其中 70% 的需求將來自於 AI 工作負載。因此，通訊服務部門看起來很有可能在 2026 年繼續優於大多數其他部門。

工業：國防與機械市場回溫

工業部門上漲了 19.2%。工業股的上漲主要由航空航太、國防工業，以及農用設備和重型機械製造商推動。航空航太和國防股在 2025 年表現令人矚目，相關的 S&P 精選產業指數上漲了 46%。這主要歸因於總統 Donald Trump 的外交和國防政策，迫使北約成員國和美國在亞洲的盟友增加國防支出。