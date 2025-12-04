歐盟砸35億美元搶關鍵礦產 擺脫對中國依賴
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》周三 (3 日) 報導，歐盟推出 35 億美元計畫確保關鍵原物料供應，因應中國掌控稀土帶來的供應鏈風險。該計畫將設立監控中心、加速重要專案，並尋求透過回收或出口管制將更多礦產留在歐盟境內。
這項 30 億歐元 (約 35 億美元) 方案是歐盟執委會周三公布的經濟安全和 ReSourceEU 策略一部分，將在明年實施。計畫包括成立一個監控中心，部分參考日本金屬與能源安全組織的模式，協助監控歐盟礦產供應並促進成員國聯合投資。
該方案也提議透過回收或對鋁和磁鐵廢料等產品實施出口管制，將更多礦產留在歐盟境內。
中國掌控全球稀土
歐盟與中國的貿易緊張升溫，迫使各國政府正視對中國的依賴。根據經濟合作發展組織 (OECD) 周二報告，中國占全球稀土開採約 60%，生產的稀土磁鐵佔比更高達 94%。
中國政府去年 10 月起要求企業取得許可才能出口礦產，並與荷蘭就半導體製造商安世半導體 (Nexperia) 的控制權發生衝突。雖然礦產出口限制已暫緩至 2026 年 11 月，但相關舉動已讓產業界和政策制定者繃緊神經。
OECD 表示，如果重新實施限制且許可延遲或被拒，中國擬議管制的廣度和複雜性可能在短中期內嚴重影響許多供應鏈。
2030 年大砍對外依賴
歐盟工業政策最高官員 Stephane Sejourne 周三告訴記者，歐盟正專注於擺脫對中國的依賴，執委會希望在 2030 年前大幅降低對國外鋰、鈷和石墨的依賴。
Sejourne 表示，歐洲正採取行動爭取關鍵原物料獨立，配備所需工具以加速自身生產，並使關鍵原物料供應多元化，計畫將優先投資永久磁鐵、電池和國防領域。
強化經濟情報蒐集
這項礦產計畫是更廣泛經濟安全方案的一部分。歐盟執委會也將強化現有政策工具，例如外國直接投資審查新指南、加強風險評估，並改善與成員國的資訊分享。
貿易專員 Maros Sefcovic 表示，歐盟必須加強蒐集和分享經濟情報的能力，因為只有當歐洲團結一致、成員國和產業同步推進時，真正的安全才可能實現。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 減少進口依賴！印度批准728億盧比稀土磁鐵製造計畫
- 6美元飆到320美元！關鍵稀土「釔」被中國掐住 全球面臨斷鏈危機
- 台海言論爭議升溫！中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
- 美國組AI與關鍵礦物「抗中聯盟」 拉日韓等8國加入
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇