克宮：普丁接受部分美方提案 俄願持續談判

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-04 00:03

據《路透》周三 (3 日) 報導，克宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，俄羅斯總統普丁部分接受美國提案，但也拒絕部分內容，不過俄方已準備好與美方談判團隊持續會面，直到達成協議。

普丁部分接受美方終結俄烏戰爭的提案，俄方願持續談判。(圖:Shutterstock)

普丁與川普特使威特科夫 (Steve Witkoff) 及女婿庫許納 (Jared Kushner) 周二在莫斯科會談，一路談到周三凌晨。克宮助理會後坦言「還沒找到折衷辦法」。

首次直接交換意見

當被問及普丁是否拒絕美方提案時，佩斯科夫回應：「昨天是首次直接交換意見。有些內容被接受，有些被認為無法接受，這是尋找妥協的正常過程。」

佩斯科夫說，俄羅斯感謝川普的努力，但克宮不會對美俄討論逐一評論，因為公開談論不利於談判進展。

他表示，雙方正在進行專家層級磋商，應該先取得一些成果，再成為高層會談的基礎。

歐洲提案被批

11 月曾外流一份 28 點美國和平提案草案，讓烏克蘭和歐洲官員看了很緊張，認為內容太偏向滿足俄方主要要求。

歐洲各國隨後提出反提案。美國和烏克蘭在日內瓦會談後表示，已擬出「更新版和平架構」來終結戰爭。普丁周二批評，歐洲國家想用俄羅斯完全不能接受的方案來搞砸和談。