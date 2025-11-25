鉅亨網新聞中心 2025-11-25 15:30

廣泛應用於軍工、航太及半導體等關鍵產業的稀土元素氧化釔，近期因供應極度緊張，價格出現前所未有的暴漲，震驚全球市場。

6美元飆到320美元！關鍵稀土「釔」被中國掐住 全球面臨斷鏈危機。(圖:shutterstock)

數據顯示，年初純度 99.999% 的氧化釔歐洲到岸價每公斤約 6 美元，如今根據不同條件的定價合約，價格已攀升至每公斤 220 美元到 320 美元之間，漲幅高達驚人的 3600% 至 5300%。

價格飆升的主因是全球最大供應國中國於今年 4 月將釔列入出口管制清單後，歐美市場對有限資源的爭奪持續升溫。

釔在世界上最先進的噴射發動機特殊合金、渦輪葉片耐高溫塗層以及半導體晶圓製程中的高性能介電層等領域都發揮著至關重要的作用，同時也是醫療、雷射和超導材料等領域的關鍵原料。

美國航空航太工業協會（AIA）國際事務副總裁達克 · 哈德威克對此表示擔憂，他指出，釔對最先進的噴射發動機至關重要，但目前供應鏈在很大程度上依賴從中國進口，這種依賴在短缺加劇的情況下導致成本急劇上升。

根據美國地質調查局的數據，在截至 2023 年的過去四年中，美國市場超過九成的氧化釔進口來自中國，凸顯了供應鏈的高度集中風險。半導體業界匿名人士更形容釔短缺的嚴重程度達到「十分之九」，市場不透明性也加劇了恐慌，有稀土交易商透露，他們的庫存已從 200 噸銳減至僅剩 5 噸。

面對這場戰略物資的供應危機，海外企業正加速擴大產能，以減少對單一來源的依賴。

獲得美國國防部投資的 MP Materials 正在其 Mountain Pass 項目開採釔；澳洲的萊納斯稀土公司也在擴大其 Mount Weld 礦山及馬來西亞加工廠的產能。此外，美國資源回收再利用公司 ReElement Technologies 也透露，計畫在今年底前將氧化釔的產量提高到每年 200 噸，並爭取明年再翻一倍。