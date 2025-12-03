全球記憶體危機爆發！史詩級晶片荒來襲 廠商高喊始料未及：手機筆電恐迎新一波漲價潮

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 12:30

全球記憶體危機爆發！史詩級晶片荒來襲 廠商喊始料未及：手機、筆電恐迎新一波漲價潮（圖：Shutterstock）

根據 TrendForce 集邦諮詢數據，當下手機廠商記憶體水位普遍偏低，後續生產必須承受記憶體價格漲幅，這場突如其來的記憶體大漲價潮讓產業鏈各方猝不及防，原廠、模組廠及下游消費電子廠商都未做好充足準備，未來供需狀況也難以精準預判。

‌



《第一財經》報導，今年 11 月前，NAND 快閃記憶體原廠產能就已預訂完畢，產能至少排滿到明年，這是目前最大的問題。NAND 快閃記憶體原廠生產的晶圓賣給第三方記憶體模組廠，製成固態硬碟 (SSD)、嵌入式儲存後賣給終端廠商。

但模組廠近期難以從原廠取得充足貨源，導致自身缺貨。HDD 明年產能訂完，交貨時間超過 52 週，缺口由 SSD 彌補，使得 SSD 也缺貨，國內雲端服務供應商 (CSP) 對 SSD 顆粒規格要求降低。

價格方面，11 月 25 日 1Tb QLC NAND 快閃記憶體價格和 DDR4 16Gb 3200 價格跟 11 月初相比分別上漲 78%、50%，10 月 SSD 定價比 9 月高出 30%-40%。11 月多家 SSD 模組廠停止報價。

此次漲價超出業界人士預期，嚴重缺貨帶來供應鏈波動，產業鏈對缺貨和漲價準備不足。倪黃忠回憶，以往漲價多因手機容量倍增或原廠異常狀況，而這次由 AI 規模化應用導致的結構性、長週期缺貨，完全超出所有人預期。

NAND 快閃記憶體原廠判斷新產能至少 2 年內難大量產出，2027 年底前產能增加有限，2026 年供給難明顯上升。

對於漲價持續時間，業界看法不一，有人認為會持續 10 年，倪黃忠覺得會維持數年，TrendForce 半導體研究處資深研究副總吳雅婷預估 DRAM 明年供需缺口至少 6%，均價將上漲 58%，SSD 價格肯定上漲，但漲幅難判斷。

消費性電子產品成為記憶體漲價的「重災區」。CSP 對記憶體漲價態度寬容，記憶體產能多被伺服器佔用，消費性電子產能所剩無幾，漲價後果可能由消費者負擔。

倪黃忠表示，行動終端儲存產品明年第一、第二季缺貨明顯，吳雅婷亦認為 2026 年消費電子產品漲價難免，智慧手機廠商記憶體庫存普遍偏低，部分手機廠商可能下調機型儲存容量，儲存漲價對低階手機衝擊嚴重，購買需求恐流向中古機。

TrendForce 資深研究副總經理郭祚榮預估，漲價情況下，明年智慧手機和筆電市場出貨規模將年增 - 3%~-2%。

雖然一些原廠準備淘汰的產品仍有需求且漲價勢頭頗猛，但業界判斷記憶體廠商將產能留給更先進、更適用 AI 場景的儲存顆粒、淘汰其他儲存顆粒的趨勢，仍是不可逆。

一名模組廠負責人告訴記者，先前原廠已決定停產 DDR4、LPDDR4 顆粒，這種缺貨只能透過市場調節去消化，手機、PC 都會轉向相對先進的 DDR5、LPDDR5。吳雅婷預估明年 LPDDR 產出中將有超七成是 LPDDR5。

中國記憶體廠也專注於開發更先進的產品。長鑫儲存 11 月 23 日，發布新的 DDR5 產品系列，最高顆粒容量 24Gb，該廠商稱顆粒容量和速率是國際領先水平，同時推出面向伺服器、工作站和個人電腦等的模組。

兆易創新近日也在業績說明會上表示，與長鑫開展業務合作，2026 年將實現自研 LPDDR4X 系列產品量產，並著手規劃 LPDDR5X 小容量產品研發。