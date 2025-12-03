全球記憶體危機爆發！史詩級晶片荒來襲 廠商高喊始料未及：手機筆電恐迎新一波漲價潮
鉅亨網編譯陳韋廷
近期，多款智慧手機新機上市，價格較前代上漲人民幣 100-300 元，記憶體產業人士也預期更大漲幅還在後頭，深圳市時創意電子股份有限公司董事長倪黃忠最新警告，若要買智慧終端產品就得趁早，未來記憶體價格將瘋漲，這是記憶體史詩級漲價導致的。
根據 TrendForce 集邦諮詢數據，當下手機廠商記憶體水位普遍偏低，後續生產必須承受記憶體價格漲幅，這場突如其來的記憶體大漲價潮讓產業鏈各方猝不及防，原廠、模組廠及下游消費電子廠商都未做好充足準備，未來供需狀況也難以精準預判。
《第一財經》報導，今年 11 月前，NAND 快閃記憶體原廠產能就已預訂完畢，產能至少排滿到明年，這是目前最大的問題。NAND 快閃記憶體原廠生產的晶圓賣給第三方記憶體模組廠，製成固態硬碟 (SSD)、嵌入式儲存後賣給終端廠商。
但模組廠近期難以從原廠取得充足貨源，導致自身缺貨。HDD 明年產能訂完，交貨時間超過 52 週，缺口由 SSD 彌補，使得 SSD 也缺貨，國內雲端服務供應商 (CSP) 對 SSD 顆粒規格要求降低。
價格方面，11 月 25 日 1Tb QLC NAND 快閃記憶體價格和 DDR4 16Gb 3200 價格跟 11 月初相比分別上漲 78%、50%，10 月 SSD 定價比 9 月高出 30%-40%。11 月多家 SSD 模組廠停止報價。
此次漲價超出業界人士預期，嚴重缺貨帶來供應鏈波動，產業鏈對缺貨和漲價準備不足。倪黃忠回憶，以往漲價多因手機容量倍增或原廠異常狀況，而這次由 AI 規模化應用導致的結構性、長週期缺貨，完全超出所有人預期。
NAND 快閃記憶體原廠判斷新產能至少 2 年內難大量產出，2027 年底前產能增加有限，2026 年供給難明顯上升。
對於漲價持續時間，業界看法不一，有人認為會持續 10 年，倪黃忠覺得會維持數年，TrendForce 半導體研究處資深研究副總吳雅婷預估 DRAM 明年供需缺口至少 6%，均價將上漲 58%，SSD 價格肯定上漲，但漲幅難判斷。
消費性電子產品成為記憶體漲價的「重災區」。CSP 對記憶體漲價態度寬容，記憶體產能多被伺服器佔用，消費性電子產能所剩無幾，漲價後果可能由消費者負擔。
倪黃忠表示，行動終端儲存產品明年第一、第二季缺貨明顯，吳雅婷亦認為 2026 年消費電子產品漲價難免，智慧手機廠商記憶體庫存普遍偏低，部分手機廠商可能下調機型儲存容量，儲存漲價對低階手機衝擊嚴重，購買需求恐流向中古機。
TrendForce 資深研究副總經理郭祚榮預估，漲價情況下，明年智慧手機和筆電市場出貨規模將年增 - 3%~-2%。
雖然一些原廠準備淘汰的產品仍有需求且漲價勢頭頗猛，但業界判斷記憶體廠商將產能留給更先進、更適用 AI 場景的儲存顆粒、淘汰其他儲存顆粒的趨勢，仍是不可逆。
一名模組廠負責人告訴記者，先前原廠已決定停產 DDR4、LPDDR4 顆粒，這種缺貨只能透過市場調節去消化，手機、PC 都會轉向相對先進的 DDR5、LPDDR5。吳雅婷預估明年 LPDDR 產出中將有超七成是 LPDDR5。
中國記憶體廠也專注於開發更先進的產品。長鑫儲存 11 月 23 日，發布新的 DDR5 產品系列，最高顆粒容量 24Gb，該廠商稱顆粒容量和速率是國際領先水平，同時推出面向伺服器、工作站和個人電腦等的模組。
兆易創新近日也在業績說明會上表示，與長鑫開展業務合作，2026 年將實現自研 LPDDR4X 系列產品量產，並著手規劃 LPDDR5X 小容量產品研發。
記憶體介面晶片廠商瀾起科技日前也說，隨著 AI 應用快速發展對記憶體頻寬要求越來越高，今年 DDR5 記憶體介面晶片滲透率明顯增加，該公司第四子代產品也開始規模出貨，快閃主控晶片及模組廠德明利甚至打算擴廠，已在日前發布一份定增計畫，擬募集 32 億元用於 SSD 擴產、記憶體產品擴建項目等，但其中三個項目建設期達到 3 年。
延伸閱讀
- 南亞科10月大賺20億元 EPS 0.66元超越上季獲利
- 晶豪科11月營收14億元 創41個月來新高
- 提前布局2026年！ 最後的換股機會！？ 新黑馬股？
- 晶片大戰自家開打！傳三星半導體部門以盈利為先 拒跟Galaxy手機部門簽DRAM長約
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇