鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-28 18:29

‌



研調機構 Counterpoint Research 最新《摺疊智慧型手機市場預測》報告指出，美國摺疊智慧型手機市場預計在 2025 年將年增 68%。該市場在經歷數年的產品試驗後，已正式邁入穩定成長期。這波成長主要受到多品牌擴大產品組合、摺疊設計耐用度提升，以及更多外型形態被市場接受所帶動。

研調：美國摺疊手機市場2025年預估年增 68% 蘋果可望明年重塑市場格局。(圖：shutterstock)

Counterpoint 預期市場結構性的重大變化將於 2026 年底出現，屆時 Apple 的首款摺疊 iPhone 可望正式登場。Apple 的加入將大幅提升消費者關注度，加速高端用戶的換機需求，帶動摺疊手機進入主流採用新階段。

‌



報告指出，2025 年的市場關鍵字是「產品線拓展」與「生態系完善」，由主要廠商持續推動。Samsung 預計憑藉升級版 Galaxy Z Fold 與 Flip 系列持續引領市場，同時將新增更親民的 FE 版本以擴大用戶群。

在市場競爭方面，Samsung 也預計將在年底前推出備受期待的三摺裝置，進一步鞏固其技術領先地位。Motorola 則透過與更多電信商合作，積極拓展 Razr 系列在預付市場的佈局，縮小與 Samsung 的市佔差距速度比以往更快。

Google 也積極投入摺疊手機市場，並已於 2025 年 10 月推出 Pixel 10 Pro Fold。Google 將其產品定位介於 Samsung 的高階旗艦與 Motorola 的時尚取向之間，測試其「AI 優先」的 Android 體驗能否在硬體層面展現差異化。