鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-26 14:13

根據研調機構 Counterpoint Research 的報告，全球智慧手錶市場在 2024 年經歷首度衰退，但隨著消費者轉向中高階與頂級產品，加上產業對健康監測應用的深耕，市場動能已現轉機。在華為強勁表現與 Apple (AAPL-US) 新品支撐下，預計智慧手錶市場出貨量將於 2025 年底呈現 7% 的年增率，重回成長軌道。

研調：2025全球智慧手錶出貨估年增7% 華為、蘋果帶動重返成長軌道。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 資深研究分析師 Anshika Jain 表示，中國已成為全球智慧手錶市場最重要的成長引擎，前五大品牌中有三家來自中國。政府補貼政策推動消費者汰換，加上華為、小米與 Imoo 透過差異化策略持續提升用戶黏著度，在收入提升與強勁在地需求的帶動下，中國市場市佔率由 2024 年的 25% 提升至 2025 年預估的 31%。

進一步談及 Apple 的表現，Anshika 補充指出，Apple 最新智慧手錶產品線於上市季度帶動出貨量年增 12%，全年出貨量亦預計年增 12%。本波反彈主要來自市場高度期待的平價款 Watch SE 3 與超高階 Watch Ultra 3，成功拓展不同價位帶的消費族群。

Anshika 提到，5G 支援、衛星連線，以及高血壓提醒等健康功能的加入，也讓 Apple 在連續七季出貨量年減後重新站穩成長軌道。

Counterpoint Research 研究副總監 David Naranjo 則指出，2025 年智慧手錶產業的亮點，在於以功能升級為核心的創新浪潮，顯著提升裝置整體能力。AI 整合、5G 支援、衛星連線，以及 MicroLED 顯示技術，皆成為最受矚目的新增功能。