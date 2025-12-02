鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 08:00

最新預測指出，到 2035 年，美國資料中心的電力需求將飆升至 106GW，較 4 月預測值大幅上調 36%，主要受到一波新的早期資料中心專案推動。1GW 約當一座核反應爐的發電量，可為約 75 萬美國家庭供電。

美資料中心未來十年用電量預測上調36% AI算力泡沫將引爆？專家指「這類股」正在示警（圖：Shutterstock）

彭博新能源財經 (BNEF) 周一 (1 日) 指出，AI 訓練和使用在資料中心容量中的佔比將顯著擴大，到 2035 年料將從目前的約 12% 攀升至近 40%，同時 AI 訓練和應用也將推動資料中心利用率大幅提升。

然而，美國資料中心用電需求激增料將與老化失修的電網基礎設施迎面相撞，導致 2020 年代內出現電力危機。

施耐德最新預警顯示，若維持目前備用容量水平，到 2028 年用電尖峰時段的全美發電量將出現實質缺口，2033 年電力缺口恐將高達 175 吉瓦，足以引發大規模停電與系統性限電危機。

美國電力系統由區域電網與公用事業拼湊搭建，如今面臨資料中心、新建工廠以及電動車的多重壓力，此前極端天氣頻傳和再生能源佔比增加已讓電網不堪重負。

施耐德電氣北美公共政策長 Jeannie Salo 將備用容量比喻為銀行的緊急儲備金。三年之後，美國將被迫定期動用這些「儲備」，屆時這些儲備可能已所剩無幾，根本無力抵禦嚴重突發事件的衝擊。儘管當下多地正掀起一股電池裝機熱潮，但實際能儲存的電量仍少得可憐，要知道電網必須精準做到每秒平衡發電量與用電量，才能避免陷入崩潰的困境。

Salo 表示，這可能使美國在 AI 競賽中落後，還釋放出難以滿足電力需求的訊號，導致投資減少。

她還說：「我們正遭遇愈發頻繁的用電高峰與電力波動狀況。按此趨勢發展，到 2028 年，我們將不得不提前動用原本預留的儲備電力，而無法將其留作應對緊急情況之用。這一狀況會對電力系統的可靠性構成顯著威脅，因為缺電的嚴重程度可能會進一步加劇，而我們卻必須在極短的時間內提前採取應對措施。」

不斷攀升的尖峰需求會擠壓備用容量，威脅電網可靠性。北美電力可靠性公司 (NERC) 資料顯示，資料中心促使冬季電力需求大幅躍升，本冬季尖峰用電量將比上一冬季高出約 20GW，而電力供應僅增加 9.4GW。

不過，德州電池容量成長緩解了部分擔憂，Salo 主張優先部署「電網增強技術」，而非大規模新建發電與輸電項目，畢竟後者在近幾年內難以滿足實際的電力需求。

AI 熱潮引發的電力需求成長預期曾推動美國發電及公用事業公司股價飆升，但近期投資人因回報兌現問題，相關企業股價表現不佳，Constellation Energy、Vistra Energy 等個股股價下跌。

市場意識到資料中心業務規模和推進速度可能不如預期，投資人信心動搖。Siebert Financial 投資長 Mark Malek 直言：「市場正掀起新的質疑浪潮，這些企業能否如預期般實現快速擴張？又是否正將資本浪費在那些永遠無法落地的專案上？」

與此同時，AI 作為獲利商業模式的不確定性也引發市場對 AI 泡沫的討論，連帶使得公用事業股受到影響，部分企業調降預期。

此外，Gabelli Funds 投資組合經理 Timothy Winter 表示，公用事業族群面臨的另一個重大威脅是，AI 市場恐像年初 DeepSeek 事件那樣出現顛覆性技術突破，導致其賴以維生的電力增長預期徹底破滅。據悉，DeepSeek 的 AI 模型運行能耗僅為美國公司的幾分之一，引發電力股普遍下跌。