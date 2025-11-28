鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 09:01

根據高盛最新發布的市場觀察報告，美股經歷 11 月劇烈內部調整後，多項關鍵指標已完成「重置」，為年底行情奠定更堅實基礎，其中大型科技股的極端看漲部位已有效修正，市場上漲廣度顯著改善，系統性賣壓大幅緩解，加上 AI 投資主題從科技銷售向應用程式拓展，市場恐慌情緒明顯降溫。

高盛：美股11月劇烈調整後多項指標「重置」 12月市場基礎更穩固（圖：Shutterstock）

高盛交易員 Shawn Tuteja 回顧 11 月行情時指出，此前市場對年底行情普遍抱有極高預期，部分長期看空投資者甚至轉為看多，這種過度一致的樂觀情緒與 10 月 29 日聯準會 (Fed) 鷹派立場影響，引發市場劇烈調整。

數據顯示，無獲利科技股指數從高點跌幅達 23%，被做空最多的股票組合跌幅更達 29%。高盛交易員 Lee Coppersmith 強調，當月市場波動主要體現在「風格因素」層面，20 天因子波動率飆升至 20 以上，遠超標普 500 指數溫和上行的整體波動率，顯示成長股與價值股、AI 贏家與其他股票等特定投資組合的波動顯著加劇。

經過 11 月中的動盪，市場已顯現多重正面訊號。先前極度擁擠的美股七巨頭看漲情緒出現逆轉，選擇權市場看漲 / 看跌偏度 (put-call skew) 倒掛現象消失，倉位水平回歸中性。

市場廣度指標顯著改善，標普 500 上漲 / 下跌股票數量 5 日移動平均線從 11 月初的 - 150(顯示嚴重損傷) 強彈至 + 150 區域，顯示上漲參與度從少數個股擴展至更廣泛範圍。

波動率方面，高盛「波動率恐慌指數」現已從 11 月高點回落至 5，但略高於三年平均值 4.6，引申波幅、波動率的波動率（vol-of-vol）及選擇權偏度等分項指標同步降溫。

資金流向與投資主題演變同樣釋放利多。高盛估算，系統性策略基金過去一個月透過標普完成約 160 億美元賣出操作，12 月料將轉為溫和買入 (約 47 億美元)，由系統性資金引發的強制拋售尾部風險「顯著下降」。

更值得關注的是，AI 投資主題正從「銷售 AI」向「使用 AI」拓展。高盛新推出的股票籃子指數聚焦「舊經濟」領域企業透過 AI 工具實現成本削減與利潤提升的實際案例，反映 AI 技術正逐步轉化為可衡量的生產力。

高盛在報告中還強調，美國在無形資產投資、資源配置效率及企業規模化能力的長期優勢依然穩固，AI 應用將成為下一個結構性成長動力。