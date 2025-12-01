〈房產〉六都11月房市交易量1.59萬棟仍冷 月減6.3% 全年26萬棟陷苦戰

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-01 18:39

全台六都會區今 (1) 日公布 2025 年 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 5919 棟，是今年單月第三低量，買賣移轉棟數月減 6.3%、年減 19.7%，累計 1-11 月爲 18 萬 4704 棟，較去年同期年減 26.1%，以這樣進度推估全年仍是 26 萬棟保衛戰，且可能寫下 2017 年以來的新低量。

六都11月房市交易量1.59萬棟仍冷 月減6.3% 全年26萬棟陷苦戰。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉較去年可以說是進入急速冷凍模式，過去很少看到年度交易量變化這麼大，通常這都是有非市場因素的強力干預影響，今年移轉棟數將出現 26 萬棟保衛戰，寫下 2017 年以來的新低量，不過經歷量能急縮後，短期交易量也未再繼續破底，房市進入整理盤整外，也在等待是否房貸政策會出現新的改變。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，11 月六都建物買賣移轉棟數月減 6.3%，台北市月減 0.7%，新北市月減 8.0%，桃園市量縮 8.8%，台中市月減 6.8%，台南市量增 3.7%，高雄市月減 9.4%。陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，11 月的建物買賣移轉棟數反映的是 10 月至 11 月初的市況，在政策鬆綁下，的確提振部分首購、換屋族群買氣，加上第四季為傳統購屋旺季，也支撐整體房市交易動能，中古屋市場小幅回升，不過，在少了新屋交屋潮的挹注下，讓 11 月六都建物買賣移轉棟數較 10 月下滑 6.3%。

另與 2024 年 11 月相比，六都交易量合計年減 19.7%，其中台北市年減 11.7%，新北市年減 12.7%，桃園市年減 24.4%，台中市年減 20.0%，台南市年減 16.9%，高雄市年減 29.8%。陳金萍指出，今年雖在房市政策稍稍鬆綁後，民眾觀望氛圍稍減，中古屋交易量能有小幅提升跡象，但受限於銀行房貸仍相對緊縮，新屋交屋潮減退，無法提升整體交易量能，因此，今年 11 月的交易量仍較去年同期減少近 2 成。

進一步觀察今年 1-11 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 18 萬 4704 棟，較去年同期年減 26.1%。其中，台北市年減 24.2%，新北市年減 27.8%，桃園市年減 18.5%，台中市年減 23.5%，台南市年減 31.2%，高雄市年減 32.9%。觀察歷年交易量發現，今年前 11 月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，也是自 1999 年有紀錄以來第四低量，僅高於 2015 年至 2017 年。

前 11 月房市買賣移轉數量，台南市續創 8 年最低，台北市、新北市為近 9 年新低，而高雄市更是創下近 10 年來最低紀錄。