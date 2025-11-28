〈房產〉年底旺季推升買氣 永慶：11月全台交易量月增3%年增7%
鉅亨網記者張欽發 台北
年底購屋旺季來臨，加上政策略為鬆綁下，首購、換屋族群買氣回穩，自用當道，支撐整體房市交易動能，加上部分屋主願意讓利，促使成交更為順暢，房仲業永慶房屋統計顯示，11 月全台交易量較 10 月小幅量增 3%，年增 7%。
根據永慶房產集團統計，與 10 月相比，台北市月增 2%，新北市月增 3%，桃園市持平，新竹縣市量增 6%，台中市月增 8%，台南市與高雄市均成長 1%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，加上近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，市場觀望氣氛轉淡，民眾看屋意願增加，原本就有意購屋的首購、換屋族群加快腳步看屋、詢價，自住需求轉趨穩定，且市場已逐漸向「買方市場」傾斜，為了加速成交，部分屋主願意調整售價，拉近與買方的價格認知差距，讓 11 月增 3%。
與去年 11 月同期相比，全台門市交易量年增 7%，台北市年增 1%，新北市年增 4%，桃園市年增 7%，新竹縣市年減 1%，台中市量增 15%，台南市年增 14%，高雄市則量增 9%。陳金萍指出，去年 11 月受到銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，整體交易低迷，使得比較基期相對偏低，而今年在政策鬆綁效應持續發酵下，首購族與換屋族穩定進場，帶動交易量年增 7%。
陳金萍指出，觀察近期市況，政府政策支持首購、換屋等自住需求下，加上年底購屋旺季來臨，讓中古屋交易有回穩跡象，但整體信用管制、貸款審查仍偏嚴，讓整體交易量月增幅度都在 5% 內，顯示房市量能僅是小幅回穩，並未呈現爆量成長。
而台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2025 年 11 月價量變化，各縣市買氣表現皆有起色，整體月增 7.8%，年減幅收斂至 4.9%，觀察各都表現，本月雙北、桃園、新竹、台中皆月增，其中又以桃園增 37.5% 最多，凸顯北台灣回溫力道較佳。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，AI 發展暢旺，國發會預測今年 GPT 成長可望達 6%，28 日股市越過 27,600 點，普發現金可望帶動經濟表現熱絡，不過房市卻受到政策性抑制，今年價量表現疲弱，限貸令上路逾一年，市場回歸自用需求，加上年底傳統購屋季，目前房市主力以「非買不可的首購族」，「危機入市的置產族」為主。
而根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」「購買房地產時機」指標為 94.26 點，較前月回升 3.84 點，代表民眾對房市可望擺脫先前觀望態度轉而重拾信心。
