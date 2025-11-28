〈房產〉想等房價雪崩不切實際 高雄新建案5年來漲121% 非六都補漲強勁

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-28 11:27

根據市調機構統計全台房市新案成交價變化，近五年漲幅來看，冠軍雖由高雄市以 121.2% 拿下漲幅，但前 10 名縣市卻出現洗牌，有多達 7 名由非六都地區包辦，其中新竹市單價從 30 萬元暴衝至 61 萬元，5 年累計漲幅高達 103%，此外，基隆市、苗栗縣更是狂漲 8-9 成，打趴雙北、桃園及台南六都精華區。

近5年房市新建案成交價漲幅，新竹市居亞軍都漲109%。(鉅亨網記者張欽發攝)

‌



表現同樣衴麗的基隆市及宜蘭縣，5 年漲幅分別高達 94.1%、52.6%，關鍵在於兩縣市鄰近雙北，且都有高鐵、捷運軌道議題加持，近幾年外地建商及投資客持續卡位。以基隆來說，即便當前「美麗上城」、「海揚 V1」等案行情已衝破 5 字頭，刷新當地新高，但由於價位較蛋黃區仍顯親民，依舊有消費者願意買單。

至於宜蘭縣，買氣主要圍繞在國道 5 號交流道周邊如礁溪、宜蘭、五結、羅東等地，目前行情依照各行政區可分為都計內、外，價差相當大，其中都計內新案成交均價約落在 35-45 萬元，都計外則是 25-35 萬元，近年如「築院文化生活村」、「力信擎朗」等具指標個案都有 4 到 5 字頭交易出現，大幅推升當地價位。

在一片房價瘋漲潮之中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣及屏東縣，近五年漲幅僅有個位數，甚至還出現下修，表現位居末段班。以花蓮來說，當地長年缺乏重大建設議題，買方結構以本地客為主，雖不易受外部市場波動影響，但也缺乏爆發性成長的動能，且這幾年接連遭逢地震、颱風等重大災害，觀光及就業雙雙重創，建商考量到市場接受度，開價多半只能反映成本，無法再更上一層樓，漲勢相對有限。