〈房產〉環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案今簽約 將引進985億元投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-27 12:45

全台最大，民間投資金額達 985 億元的捷運聯合開發案，新北捷運局今日與宏匯、愛山林 (2540-TW) 及甲山林共同組成環宇上城投資正式簽約，此一開發案民間投資金額約 985 億元，開發規模超過 25 萬坪，規劃將興建 8 棟最高 51 層樓大樓，總市值高達 2000 億元。

環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案今由山林匯公司完成簽約。(鉅亨網記者張欽發攝)

新北市市長侯友宜指出，新北市推動捷運建設，從路線規劃、都市計畫變更、設計興建到通車營運，環狀線於 2020 年通車迄今 5 年時間，透過捷運開發效益挹注捷運建設自償性經費，並以 TOD 帶動區域發展。此一開發案為機廠捷運共構案件，基地面積達 14.3 公頃，由山林匯企業聯盟獲選為最優申請人，共同成立「環宇上城投資股份有限公司」，預計投資 985 億元、興建約 25 萬坪樓地板面積的區域指標開發建築群，並設 2 處匝道分別通往民權路央北地區即利用環河快速道路匝道便捷到台北市，建構安居樂業的新北捷運生活圈。

擔任本案招商顧問的仲量聯行董事總經理侯文信指出，新北環狀線十四張站暨南機廠站捷運開發案為全台規模最大的捷運開發案件，基地區位便捷具雙捷運轉乘便利優勢，搭配環河快速道路及國道 3 號安坑交流道等交通建設，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，交通條件十分便捷，且基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張 B 單元區段徵收案，透過整體開發塑造優質的生活環境，將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。

環宇上城特別邀請工業技術研究院及美國 UL Solutions 國際安全認證機構共同合作，將導入 AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得 LEED、WELL、fitwel 等國際綠建築認證，開啟新北邁向國際智慧城市首都的嶄新篇章。