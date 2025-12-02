鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-02 10:56

土地銀行首度辦理公開評選「台北市松山區延吉段三小段 687 地號等 2 筆土地都市更新」實施者，正式釋出這塊位於敦南商圈的精華都更案。該案在前次發展商機說明會時已吸引超過三十多家廠商參與，顯示市場對此案的高度興趣。本次招商說明會預計於 114 年 12 月 22 日舉辦，公開評選公告期間為 114 年 12 月 2 日起至 115 年 4 月 2 日止。

小巨蛋黃金地段釋出！土銀敦南都更案12/22招商說明會 30多家待搶進。（鉅亨網資料照）

該案擁有敦化南路燙金門牌，鄰近台北小巨蛋、台北體育園區、松山運動中心及中崙市場，距離捷運綠線台北小巨蛋站僅約 500 公尺，具備交通優異、生活機能完備、坐擁明星學區等絕佳商業潛力，市場商機相當可期。

該都更案基地形狀方整，面積約 1,242 平方公尺（約 375.7 坪），使用分區為敦化南北路特定專用區（A 區），法定容積率為 355.73％。更具吸引力的是，該案設有容積獎勵 50％及容積移轉 40％等機制，開發效益相當值得期待。此外，本案的產權結構相對單純，地主僅有財團法人土地改革紀念館、財團法人中國地政研究所及土地銀行等三人，其中土地銀行持有面積佔比高達 94.36％，都更實施者僅須協助整合兩位地主即可，大幅降低整合難度。

經評選出都更實施者並完成簽約後，實施者須依序完成取得土地與建物所有人同意書、提送事權計畫審閱、申請都更審議、申請執照等程序方能動工。土地銀行歡迎有意願的投資人蒞臨招商說明會交流，或參考土地銀行官網公告訊息。