中國GPU新戰神登場！沐曦股份緊追摩爾線程 本周擬啟動申購

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 09:00

繼摩爾線程後，同為 GPU 龍頭股的沐曦股份上市進程近日也進入衝刺階段。根據沐曦股份發布的公告，本次擬公開發行股票 4010 萬股，佔發行後總股本的 10.02%，初步詢價日期為本周二 (2 日)，網路、網路申購日為周五 (5 日)。

據悉，沐曦股份主營高效能 GPU 業務，主要產品全面涵蓋 AI 運算、通用運算和圖形渲染三大領域。

沐曦股份在公告上表示，此次上市募款用於投資「新型高效能通用 GPU 研發及產業化專案」、「新一代人工智慧推理 GPU 研發及產業化專案」及「面向前沿領域及新興應用場景的高效能 GPU 技術研發專案」。

可比公司選擇方面，據沐曦股份招股說明書顯示，綜合考慮業務範圍、主營業務產品、應用領域、客戶類型，海外可比公司包括 GPU 廠商輝達、超微，中國同行上市公司及計畫上市公司有寒武紀、景嘉微、龍芯中科、摩爾線程。

此外，可比的非上市公司有華為海思、崑崙芯、平頭哥、天數智芯、壁仞科技、燧原科技。

目前，新股市場仍保持首日零破發紀錄。今年上市的電子股來看，截至上周五 (11 月 28 日) 累計共有 15 股，其中 8 股登陸創業板、5 股登陸科創板，另有 2 股分別在滬市主機板、北交所上市。這些個股首日平均上漲 248.04%，中位數漲幅 229.06%，其中北交所新股鼎佳精密首日漲幅最高，達 479.12%，創業板新股同宇新材漲幅靠後，達 128.05%。