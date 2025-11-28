鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-28 15:39

儘管美國股市近期出現自高點回撤約 5% 的顯著調整，引發全球投資者對熊市是否將至的擔憂。然而，彭博社宏觀策略師 Simon White 認為，在流動性如此充裕的背景下，目前的下跌僅是暫時性修正，系統性崩盤或長期熊市發生的機率極低。

策略師：流動性充沛 美股下跌只會是修正 進不了熊市(圖:shutterstock)

White 強調，美股目前正受到美國財政部與聯準會提供的「雙重看跌期權」(Twin Puts) 的堅實支撐，這絕非熊市應有的配置。

聯準會與財政部聯手

首先是「財政看跌期權」(Fiscal Put) 的機制正在回歸。財政部透過發行票據的策略向市場注資，有效對抗聯準會的量化緊縮 (QT)。數據顯示，當淨票據發行量占財政赤字的比重上升，且處於 3 個月上升趨勢中時，未來 3 個月、6 個月和 12 個月的股市遠期回報，通常會高於平均水準。此策略確保了財政操作不會成為流動性的「剝奪者」。

其次，聯準會的態度和「剩餘流動性」提供了貨幣支撐。剩餘流動性被定義為 G10 國家以美元計價的實際貨幣增長，超過實際經濟增長的部分，此指標被視為風險資產的「安全網」。目前該指標讀數約為 + 0.9。歷史經驗表明，當該指標處於高位並上升時，股市下跌空間會被有效封鎖，極不可能演變成熊市。只有當該指標為負且不斷下降時，投資人才需要真正感到緊張。

短期壓力與未來預測

儘管市場近期因擔憂「融資流動性」收緊而疲軟，White 認為，這僅是暫時的技術性干擾，無須過度反應。更重要的是，他預測聯準會將在 12 月結束 QT，並可能很快開始重新擴大資產負債表，向系統注入準備金，進一步軟化資金瓶頸的風險。

White 提醒，流動性的充裕雖極大降低了熊市風險，但這也並不意味著市場會立即進入「萬馬奔騰」的瘋狂牛市。市場內部結構正在發生變化，例如價值股正在跑贏成長股，防禦性板塊超越周期性板塊 (醫療保健表現最佳)，這並非傳統的「奔騰牛市」配方。