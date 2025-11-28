鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 12:50

一家註冊在英屬維京群島、總部在香港、實際控制人未知的加密公司發行的穩定幣 USDT，目前鏈上流通總量達 1840 億美元。它承諾永遠等於 1 美元，但標普全球評級日前將其儲備能力評級從 4 砍到 5。儲備能力滿分為 10 分，5 分意味著「弱到不能再弱，基本靠天吃飯」。

1840億美元穩定幣USDT評等亮紅燈！專家憂成下個雷曼：全球最大龐氏騙局2.0來了（圖：Shutterstock）

標普報告揭露了 USDT 背後的巨大風險，流通中的 1840 億 USDT，超額抵押率僅 3.9%，即 71 億美元的緩衝。儲備資產裡，比特幣佔 5.6%，約 103 億美元，若比特幣跌 30% 緩衝就歸零，跌 40% 就資不抵債，其餘資產則包括 116 噸實體黃金，約 150 億美元、大量公司債、擔保貸款、貴金屬租賃協議等價格易波動的資產。

‌



這家自稱「最穩定」的貨幣公司，卻把客戶資金用於高風險投資，今年第三季單季買進 26 噸實體黃金，超過同期全球任何央行，第四季節奏更快，市場估計全年可能淨增近 100 噸，推動國際金價今年狂飆 52%，抬高了依賴黃金對沖本幣貶值中小國的成本，成了全球黃金市場最大莊家。

今年前三季，該公司已賺 100 億美元利潤，全年預計 14 到 150 億美元，比高盛、摩根士丹利加起來還多，但這些利潤來自用戶存放 USDT 的利息、貸款收益、黃金租賃費，但承擔風險的卻是阿根廷的計程車司機、委內瑞拉家庭主婦等依賴 USDT 保值的一群人。

USDT 幾乎沒有防火牆，沒有央行最後貸款人、存款保險和破產隔離。若鏈上出現 USDT 折價恐慌，擠兌可能引發連鎖反應，導緻美元流動性危機。