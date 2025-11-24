鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 04:40

近期，全球金融市場聚焦於聯準會 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通膨溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓降息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。

流動性斷供危機逼近！美銀：Fed必須降息 比特幣等三大資產2026年將最受益（圖：Shutterstock）

美國銀行 (BAC-US) 首席投資策略師 Michael Hartnett 出具最新研究報告指出，當前流動性收緊已經對多個資產類別造成明顯衝擊，Fed 正面臨持續降息的壓力，而加密貨幣市場將成為首個感知政策轉向的風向球。

美銀表示，加密貨幣、信貸、美元及私募股權等資產均已出現「流動性高峰」訊號。過去兩年全球央行多次降息推高市場投機情緒，但近期 Fed 鷹派言論讓市場對明年進一步寬鬆產生疑慮，比特幣等加密貨幣持續下跌，凸顯流動性緊縮對風險資產的衝擊。

Hartnett 觀察到，目前美股銀行股的疲軟與 2018 年 12 月情形相似，流動性敏感族群的持續下跌恐迫使 Fed 轉向寬鬆。

今年以來，全球央行累計 316 次降息催生了流動性盛宴，直接推動 AI 投資熱潮、日股劇烈波動及加密貨幣投機行為。Hartnett 預判，2026 年 Fed 恐重演「政策投降」，被迫開啟降息週期，屆時長天期零息債券 (憑藉長天期優勢兌現利率下行估值溢價)、比特幣(對流動性變化最敏感，常領先救市信號啟動上漲)、中型股(對融資成本敏感，降息後將展現盈利能力上漲與補漲股) 等三類資產將最受益。

同時，日本債務危機加劇了全球流動性擔憂。日本 30 年期國債近兩周下跌 5%，全年累計跌幅達 12%，創 1970 年代以來最差表現，日元兌美元匯率逼近 160 關口，刷新 40 年低點。

政策層面，「寬財政 + 鬆貨幣」的錯配加劇風險。新任首相推出佔 GDP 3% 的財政刺激，而央行實質政策利率仍為 - 2%。日本國債殖利率突破關鍵阻力位，與全球債市回溫形成反差，日本央行 (BOJ) 陷入兩難，升息控制通膨恐觸發股市暴跌，維持寬鬆則本幣與國債繼續承壓。這場危機透過套利交易平倉鏈條向全球蔓延，恐衝擊美元流動性及美股、信用債、加密貨幣市場。

值得注意的是，美國中型股呈現估值與走勢背離，估值處於 15 倍低點且受益於貿易摩擦緩解與製造業回流，今年表現卻持續承壓，凸顯 Fed 政策調整落後於市場需求。

銀行股指數跌破 140、券商指數跌破 950，這些流動性敏感族群歷來是政策轉向的先行指標，如 2018 年 12 月經驗所示。

Hartnett 強調，Fed 必須持續降息的訊號已經顯現，而當 Fed 被迫大幅降息時，市場將湧現大量投資機會，歷史顯示央行政策「投降」往往為風險資產帶來顯著重估機會。

作為政策轉向的重要風向球，加密貨幣市場對流動性變化高度敏感。儘管比特幣、以太幣近期暴跌，但 Hartnett 認為，它們將率先反映 Fed 救市行動。